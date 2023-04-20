“الحوامة” تحيي عادات الماضي وتزين أجواء العيد في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أحيا مواطنون بالرياض، الليلة، تقليدا متوارثا من القدم، يختص بليلة عيد الفطر المبارك، وهو “الحوامة”، التي تعد أحد مظاهر العيد التقليدية.

تبادل التهاني

حيث يخرج الأهالي مع أطفالهم، ويجوبون الأحياء، مهنئين ومباركين بقدوم العيد، يتقابلون مع بعضهم البعض، يتبادلون التهاني والحلويات، وأيضا “العيدية” للأطفال.

فرحة العيد

وأظهر تقرير مصور، بثته قناة “الإخبارية” جانبا من مظاهر إحياء ليلة عيد الفطر المبارك في الرياض، حيث انطلقت الحوامة، وجابت بعض أحياء الرياض.

وعبر الجميع عن فرحتهم وسعادتهم بقدوم العيد، حيث خرج الأطفال في ملابسهم الجديدة، والسعادة تغمرهم، بينما استعاد الكبار ذكرياتهم عن ليالي العيد فيما مضى.

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حدائق ومتنزهات

وفي سياق متصل، أعلنت أمانة منطقة الرياض أن 8 حدائق ومتنزهات وساحات بلدية تستضيف حفل أهالي الرياض بعيد الفطر المبارك الذي تنظمه الأمانة لمدة ثلاثة أيام.

يأتي هذا في إطار حرصها على مشاركة السكان والزوّار فرحتهم بالمناسبة الكبيرة، وإضفاء أجواء احتفائية لكافة الأحياء.