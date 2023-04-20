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أوقات صلاة عيد الفطر في جميع مناطق المملكة

أوقات صلاة عيد الفطر في جميع مناطق المملكة

أوقات صلاة عيد الفطر في جميع مناطق المملكة
٠١:٢٦:٣٣ ص، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان، وإعلان المحكمة العليا أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر، يترقب المواطنون والمقيمون مواقيت صلاة عيد الفطر في جميع المناطق.

مواقيت صلاة عيد الفطر

ويحين موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة الساعة 6:12، وفي المدينة  المنورة 6:09، وفي الرياض 5:41، وفي الدمام 5:25.

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بينما يحين موعد صلاة العيد في بريدة 5:50، وفي عرعر 5:57، وفي سكاكا 6:01، وفي حائل 5:58، وفي تبوك 6:17.

أما في نجران فحين موعد صلاة عيد الفطر الساعة 5:58، وفي جازان 6:25، وفي أبها 6:04 وفي الباحة 6:06 صباحا، بمشيئة الله.

وكان الديوان الملكي قد أوضح مساء اليوم، أن المحكمة العليا أعلنت أن يوم غدً الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية صلاة عيد الفطر عيد الفطر المبارك مواقيت صلاة عيد الفطر

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