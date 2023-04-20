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اعتنقت الإسلام بعد تعلمها العربية داخل مسجد في طوكيو (فيديو)
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اعتنقت الإسلام بعد تعلمها العربية داخل مسجد في طوكيو (فيديو)

اعتنقت الإسلام بعد تعلمها العربية داخل مسجد في طوكيو (فيديو)

اعتنقت الإسلام بعد تعلمها العربية داخل مسجد في طوكيو (فيديو)
٠١:١٦:٥٥ ص، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو لفتاة يابانية تعتنق الإسلام داخل مسجد في طوكيو، بحسب ما نشره الداعية الإسلامي أحمد مانو عبر حسابه على موقع تويتر.

فتاة يابانية تعلن إسلامها:

وقال الداعية الياباني ذو الأصل السوري، إنها دخلت الإسلام بعد حضورها دروسًا كان يقدمها في اللغة العربية.

وأوضح أن الشابة اعتنقت الإسلام في 24 رمضان الجاري، وظهر في المقطع وهو يردد وسط الحاضرين دعاء :” اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك”.

كما وجه أيضا الداعية في تعليقه على الفيديو قائلا :”أتمنى من الله أن يملأ حياتها بالسعادة والبركات”.

أعداد المسلمين في اليابان:

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، قد نشر تقريرًا عام 2021، رصد فيه تزايد أعداد المسلمين في اليابان.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالمهاجرين فقط بل بمعتنقي الإسلام من اليابانيين أيضًا.

وذكر التقرير أن عدد المساجد ارتفع من 4 في ثمانينيات القرن الماضي إلى 110 اليوم، حيث كانت مدينة كوبه موطنًا لأول مسجد في اليابان، وهو المسجد الذي بُني عام 1935.

ويعتبر المسجد باسم “طوكيو كامي” أكبر مسجد في البلاد ، وقد بني عام 1938، من قبل الأتراك التتار.

وقد تم تم تجديده وافتتاحه في 2000، ويستوعب المسجد الرئيسي في طوكيو ما يصل إلى 1200 مصلٍّ.

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الكلمات الدلالية:
اعتناق الاسلام الاسلام اللغة العربية مسلمون حول العالم

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