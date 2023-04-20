ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين جراء الاشتباكات في السودان.. وبيان من وزارة الصحة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع أعداد الوفيات في البلاد ليصل إلى 105 وفيات من المدنيين منذ بدء القتال، فضلا عن 1722 إصابة.

مستشفيات الخرطوم

وأفادت الوزارة أن 108 مستشفيات في العاصمة الخرطوم تعمل بطاقة كاملة، في حين أن 10 مستشفيات من القطاع العام في الخرطوم خارج الخدمة، حسب “العربية”.

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تفاصيل اتصال وزير الخارجية بنظيره البريطاني بشأن الوضع في السودان

بعد تدهور الأوضاع، دعت منظمة الصحة العالمية، جميع الأطراف في السودان إلى إعلان هدنة إنسانية في أقرب وقت.

330 وفاة و1207 إصابات

وأكدت أنها رصدت مقتل ما لا يقل عن 330 شخصا و1207 إصابات آخرين جراء الاشتباكات في السودان.

وأشارت إلى أن 52 مستشفى من أصل 74 في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة، مع تعرض 9 مستشفيات للقصف خلال الاشتباكات.

صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع

وأعلن الهلال الأحمر السوداني، اليوم الخميس، أنه يواجه صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع.

الجثث ملقاة في شوارع الخرطوم

وأوضح الصليب الأحمر، أن الجثث ملقاة في شوارع الخرطوم داعيًا الأطراف المتنازعة على السماح بوصول المساعدات.

فيما أعلنت الأمم المتحدة أنه تدرس كيفية تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في السودان، مؤكدة أن القتال بالسودان سيلقي بملايين آخرين في دائرة المجاعة.