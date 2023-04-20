تكبيرات عيد الفطر.. متى تبدأ وما صيغها والغاية منها؟

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة حكم تكبيرات ليلة عيد الفطر المبارك وصيغها.

وقال التكبير في عيد الفطر يكون رؤية الهلال لقوله تعالى {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ}، وهذا هو التكبير الذي يكون في آخر رمضان يكون في ليلة العيد، إما برؤية هلال شهر شوال أو باستكمال عدة رمضان شهر 30 يوما، وهنا يبدأ وقت التكبير إلى حين صلاة عيد الفطر.

التكبير المطلق في العيد

وأضاف الشيخ الخثلان “هذا هو التكبير المطلق، وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التكبير المطلق في هذه الآية {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.

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وتابع الشيخ الخثلان “ولهذا قال بعض أهل العلم إن التكبير ليلة عيد الفطر آكد من التكبير ليله عيد الأضحى أو أيام 10 ذي الحجة لماذا؟ لأن الله ذكره في القرآن الكريم، ذكر الله تعالى التكبير ليلة عيد الفطر في القرآن الكريم، بينما لم يرد ذكر التكبير المطلق في العشر من ذي الحجة وفي عيد الأضحى أو أيام التشريق.

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وصف التكبير ليلة العيد

وأضاف الشيخ سعد الخثلان “يشرع التكبير المطلق في ليلة العيد ؛ ويبدأ وقته من غروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر إلى صلاة العيد وقد قال الإمام أحمد: إن التكبير ليلة عيد الفطر آكد ؛ لأن الله تعالى ذكره

في قوله تعالى: ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) بعد آيات الصيام.

أما عن وصف تكبيرات العيد فهي أن يقول: ( الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ) وهناك صفة أخرى مأثورة عن السلف بتثليث التكبير فيقول: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ).

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