نصائح لقضاء إجازة سعيدة في عيد الفطر

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يستعد كثيرون لقضاء إجازة العيد، ويفضل البعض السفر إلى أماكن جديدة، للتنزه خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لكن يجب على من خططوا للسفر أن ينتبهوا إلى عدة أمور، من أجل قضاء إجازة سعيدة.

وحسب “الأهرام أوتو” هناك بعض النصائح التي يجب على المسافرين خلال إجازة عيد الفطر أن ينتبهوا لها وهي:

التأكد من الأمان:

تأكد من أن السيارة مجهزة بالمعدات اللازمة للأمان، مثل حقيبة الإسعافات الأولية والأقنعة الواقية والوسائد الهوائية وأحزمة الأمان.

التحقق من وثائق السيارة:

تأكد من وجود جميع الوثائق اللازمة للسيارة، مثل التأمين ورخصة القيادة والملكية، وتأكد من أنها سارية المفعول.

فحص السيارة

التأكد من وجود كمية كافية من الوقود، وفحص الزيت والماء والإطارات والفرامل والأضواء للتأكد من سلامتها.

التخطيط للمسار:

قم بالتخطيط لمسار رحلتك قبل السفر، وتحقق من الظروف الجوية والحركة المرورية المتوقعة.

الحفاظ على السلامة:

احرص على ارتداء حزام الأمان والالتزام بقواعد المرور وعدم القيادة بسرعة زائدة والابتعاد عن التشغيل المزدوج.

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تجنب الإرهاق:

تأكد من عدم القيادة لفترات طويلة دون الاستراحة الكافية. ينصح بالتوقف عند الإشارات الضوئية أو المحطات للراحة وتناول الطعام والشراب.

الحفاظ على النظافة:

تأكد من الحفاظ على نظافة السيارة وتجنب التراكمات الزائدة من الأوساخ والفضلات داخلها، وكذلك تنظيف الزجاج بشكل منتظم لتجنب أي عوائق للرؤية.