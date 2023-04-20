فوائد مذهلة.. لن تتوقع ما يفعله كوب واحد من ماء جوز الهند يوميًا

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كشفت دراسة علمية أن ماء جوز الهند يقي من الإصابة بحصوات الكلى، ويعزّز إزالة السّموم والبوتاسيوم والكلوريد والسيترات من الجسم وطرحها في البول.

كوب من ماء جوز الهند:

وتحتوي حبّة جوز الهند بداخِلها على سائل صافي يُسمّى “ماء جوز الهند”، حيث تبيّن أنّ هذا الماء يحتوي على مجموعة من الأملاح والمعادن التي يحتاجها الجسم.

وأوضحت أنه يشتمل على “البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم”، لذلك سيكون شُرب هذا الماء بعد التمرين أو أثناء الشّعور بالتّعب الجسدي أو المرض الخفيف مُفيدًا للغاية.

فوائد ماء جوز الهند:

وأوصت الدراسة بشرب ماء جوز الهند وتضمينه بالنظام الغذائي الصحي؛ لأنه يُرطّب الجسم بطريقة فعالة، بالإضافة لاحتوائه على كمية منخفضة من السعرات الحرارية، ولا يحتوي على الدهون والكوليسترول.

أيضا نوهت الأبحاث الأولية أن ماء جوز الهند قد يخفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم الذي يُساعِد على طرد الصوديوم الزّائد من الجسم.

ويحتوي كوب ماء جوز الهند على:

-حوالي 40 – 60 سعرة حراريّة .

– يُمكن شُربه عوضًا عن العصائر المحلاة.

– طعمه حُلو المذاق ورائحته جميلة .

– يروي العطش ولا يكون ثقيلًا على المعدة.

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