الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
فوائد مذهلة.. لن تتوقع ما يفعله كوب واحد من ماء جوز الهند يوميًا
تكبيرات عيد الفطر.. متى تبدأ وما صيغها والغاية منها؟
نصائح لقضاء إجازة سعيدة في عيد الفطر
فرحة وبهجة.. 8 حدائق وساحات تستضيف أهالي العاصمة بعيد الفطر
في أول أيام العيد.. “الأرصاد” يحذر من أمطار على عدة مناطق حتى هذا التوقيت
أهم 10..  كلمة خادم الحرمين بمناسبة العيد والزعاق يكتسح تريند المملكة

الرئيسية

 /

صحة

 /

فوائد مذهلة.. لن تتوقع ما يفعله كوب واحد من ماء جوز الهند يوميًا

فوائد مذهلة.. لن تتوقع ما يفعله كوب واحد من ماء جوز الهند يوميًا

فوائد مذهلة.. لن تتوقع ما يفعله كوب واحد من ماء جوز الهند يوميًا
٠١:١٦:٠٣ ص، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة علمية أن ماء جوز الهند يقي من الإصابة بحصوات الكلى، ويعزّز إزالة السّموم والبوتاسيوم والكلوريد والسيترات من الجسم وطرحها في البول.

كوب من ماء جوز الهند:

وتحتوي حبّة جوز الهند بداخِلها على سائل صافي يُسمّى “ماء جوز الهند”، حيث تبيّن أنّ هذا الماء يحتوي على مجموعة من الأملاح والمعادن التي يحتاجها الجسم.

وأوضحت أنه يشتمل على “البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم”، لذلك سيكون شُرب هذا الماء بعد التمرين أو أثناء الشّعور بالتّعب الجسدي أو المرض الخفيف مُفيدًا للغاية.

فوائد ماء جوز الهند:

وأوصت الدراسة بشرب ماء جوز الهند وتضمينه بالنظام الغذائي الصحي؛ لأنه يُرطّب الجسم بطريقة فعالة، بالإضافة لاحتوائه على كمية منخفضة من السعرات الحرارية، ولا يحتوي على الدهون والكوليسترول.

أيضا نوهت الأبحاث الأولية أن ماء جوز الهند قد يخفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم الذي يُساعِد على طرد الصوديوم الزّائد من الجسم.

ويحتوي كوب ماء جوز الهند على:

-حوالي 40 – 60 سعرة حراريّة .

– يُمكن شُربه عوضًا عن العصائر المحلاة.

– طعمه حُلو المذاق ورائحته جميلة .

– يروي العطش ولا يكون ثقيلًا على المعدة.

اقرأ أيضا

تعرف على استخدامات زيت جوز الهند العلاجية.. فوائد مذهلة

الكلمات الدلالية:
جوز الهند صحة وتغذية فوائد صحية منوعات

مواد ذات صلة

المزيد
أعراض تُنذر بنقص المغنيسيوم

أعراض تُنذر بنقص المغنيسيوم

٠٢:٣١ م، الأربعاء، ٢٩ مارس ٢٠١٧
دراسة تكشف.. هذا ما تفعله ملونات الطعام في وظيفة الأمعاء

دراسة تكشف.. هذا ما تفعله ملونات الطعام في وظيفة الأمعاء

٠٩:٥٧ ص، الأثنين، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
تعرَّف على الكميات المناسبة من الماء لكل وزن

تعرَّف على الكميات المناسبة من الماء لكل وزن

١٠:٤٦ ص، الأثنين، ١٨ يناير ٢٠١٦
أغذية تُنشِّط خلايا المخ وترفع القدرة على التركيز

أغذية تُنشِّط خلايا المخ وترفع القدرة على التركيز

١١:٤٦ م، الثلاثاء، ٠١ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *