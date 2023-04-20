أهم 10..  كلمة خادم الحرمين بمناسبة العيد والزعاق يكتسح تريند المملكة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها الخميس، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

عاجل.. الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن غدا أول أيام عيد الفطر

أعلن الديوان الملكي أن المحكمة العليا أعلنت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا

خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.. المزيد هنا

“الخثلان” يرد ويحسم جدل اجتماع العيد والجمعة.. ماذا قال؟

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، حكم صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا وافق العيد يوم الجمعة.. المزيد هنا

فاز الزعاق.. ترند يجتاح تويتر في المملكة بعد موافقته للرؤية الشرعية

اجتاح موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الليلة، هاشتاق “فاز الزعاق”، متصدرا قائمة المواضيع الأكثر تداولا “الترند”.. المزيد هنا

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني

تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان… المزيد هنا

أهمها رقم 3.. أبرز المحظورات في العيد

شرعت الأعياد للفرحة وإدخال السرور على النفس، لكن ذلك مقيد بالقيود الشرعية، التي تفرض أن يكون ذلك في إطار منضبط غير منفلت.. المزيد هنا

تعرف على رد فعل مصر بعد عودة جنودها العالقين في السودان

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، عن التنسيقات الخاصة بعودة جنود مصريين كانوا عالقين في السودان.. المزيد هنا

الهلال الأحمر السوداني: صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع

أعلن الهلال الأحمر السوداني، اليوم الخميس، أنه يواجه صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع.. المزيد هنا

أمانة العاصمة المقدسة توجه إرشادات مهمة للمواطنين والزوار عند هطول الأمطار

قدمت أمانة العاصمة المقدسة بعض الإرشادات للمواطنين وزوار بيت الله الحرام من المعتمرين عند هطول الأمطار.. المزيد هنا

“التأمينات”: هذا الشرط لابد منه للتقاعد المبكر

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن الشرط الذي لابد منه للتقاعد المبكر.. المزيد هنا

توضيح مهم من “سكني” حول موعد توزيع أراضي في عرعر

كشف برنامج سكني المخصص لتمكين الأسر من تملّك مسكنها الأول، أنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع.. المزيد هنا