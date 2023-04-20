منظمة التعاون الإسلامي تناشد الأطراف السودانية الالتزام بالهدنة خلال عيد الفطر

تواصل – واس:

جدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مناشدته للأطراف في السودان للالتزام بالهدنة الإنسانية في أيام عيد الفطر المبارك الشعيرة المقدسة لدى المسلمين.

وقف التصعيد العسكري

وأكد الأمين العام ضرورة الالتزام بالهدنة لضمان المرور الآمن للمدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنح الفرصة لإخلاء الجرحى والعالقين.

وحث الأمين العام الأطراف على وقف التصعيد العسكري واللجوء للحوار لحل جميع القضايا الخلافية ،مؤكداً استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتسخير كافة إمكانياتها لدعم الجهود الإنسانية واستئناف الحوار بين الأطراف السودانية.

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وميدانيا، احتدمت، ظهر اليوم الخميس، المعارك والاشتباكات في محيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة وسط العاصمة السودانية.

وكثفت قوات الدعم السريع انتشارها بمدينة الخرطوم بحري وفي منطقة حلة حمد المطلة على القصر الرئاسي.

اشتباكات دامية بكردفان جنوبي السودان

واندلعت اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جنوبي السودان.

مقتل 9 أطفال على الأقل وجرح أكثر من 50

وكشفت “اليونيسف” مقتل 9 أطفال على الأقل وجرح أكثر من 50 في الاشتباكات الجارية في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

ودعت منظمة الصحة العالمية، كل الأطراف بالسودان لاستراحة إنسانية لإتاحة المجال لإجلاء المحاصرين وإغاثة المدنيين.