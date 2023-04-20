حيّر العلماء.. مخلوق غريب يمتلك 24 عينًا

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عثر العلماء على نوع جديد سام من المخلوقات البحرية يمتلك 24 عيناً في بركة موحلة.

وأثار العثور على الحيوان الجديد حيرة العلماء حول نوع هذا المخلوق الغريب، الذي تنقسم أعينه الـ 24 إلى أربع مجموعات من ستة أعين.

نوع جديد من قناديل البحر:

وكان علماء من جامعة هونغ كونغ المعمدانية قد اكتشفوا نوعاً جديداً من قناديل البحر في محمية ماي بو في هونغ كونغ.

وقالت جامعة هونغ كونغ: “كل مجموعة من ستة عيون تقع داخل قسم حسي يسمى روباليوم على كل جانب من جانبي الجرس.

وتابعت : “في كل مجموعة من الأعين، يعتقد الباحثون أن اثنتين منها بها عدسات تمكن من تكوين الصورة، بينما لا تستطيع الأربعة الأخرى إلا استشعار الضوء”.

كما يشتمل المخلوق على ميزات أخرى، حيث يمكنه السباحة بعيداً بشكل أسرع من معظم قناديل البحر، وأيضا جسمه شفاف وعديم اللون.

من جانبه قال البروفيسور جيان ون، أستاذ قسم علم الأحياء في جامعة هونج كونج “قمنا بتسمية النوع الجديد Tripedalia maipoensis ليعكس مكانه النوع – حيث تم العثور على النوع الجديدة لأول مرة.

وأوضح أنه على الرغم من أنه معروف حالياً في ماي بو فقط، إلا أننا نعتقد أن هذا النوع ينتشر أيضاً في المياه المجاورة لمصب نهر اللؤلؤ”.

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