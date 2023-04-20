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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني
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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني
١٠:٢٧:٥٤ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.
وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر.
وجرى خلال الاتصال، بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية.

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الكلمات الدلالية:
اتصال هاتفي عيد الفطر المبارك وزير الخارجية وزير الخارجية الإيراني

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