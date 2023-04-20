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في أول أيام العيد.. “الأرصاد” يحذر من أمطار على عدة مناطق حتى هذا التوقيت
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في أول أيام العيد.. “الأرصاد” يحذر من أمطار على عدة مناطق حتى هذا التوقيت

في أول أيام العيد.. “الأرصاد” يحذر من أمطار على عدة مناطق حتى هذا التوقيت

في أول أيام العيد.. “الأرصاد” يحذر من أمطار على عدة مناطق حتى هذا التوقيت
١٢:٠٦:١٠ ص، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، أمس الخميس، تنبيهات متقدمة، بشأن حالة الطقس على عدد من مناطق المملكة، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

أمطار الرياض

وتوقع “الأرصاد” هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل الزلقي، والغاط، والمجمعة، وثادق وشقراء، ومرات.

وتستمر الحالة من الثانية عشرة ظهرا يوم غد الجمعة، الموافق 21 من أبريل، وحتى الساعة العاشرة مساء.

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مكة والمدينة

وشملت توقعات “الأرصاد” أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تضم المدينة، والحناكية والمهد، ووادي الفرع، وخيبر، وتوقع المركز -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة.

وعلى أجزاء من مكة المكرمة، توقع “الأرصاد” أن تشمل الطائف، والخرمة، والموية، ورنية، تربة، وذلك من منتصف ظهر الجمعة، يوم عيد الفطر، وحتى العاشرة مساء.

جازان وعسير

كما أصدر “الأرصاد” تنبيها متقدما، توقع سقوط أمطار على أجزاء من منطقتي جازان، وشملت الحرث، والدائر، والعارضة، وعيدابي، وفيفا، وهروب، وأيضا منطقة عسير وشملت العرين، وبيشة، وتثليث، وطريب.

التأثيرات المصاحبة

وأوضح الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة المطرية على المناطق المذكورة تشمل، نشاط في الرياح السطحية، وتساقط برد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

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