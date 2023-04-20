فرحة وتبريكات وتهاني.. #هلال شهر شوال تريند بالمملكة

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تصدر هاشتاق “هلال شهر شوال”، الترند في المملكة، بعد إعلان المحكمة العليا أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وانهالت التبريكات والتهاني والدعوات عبر وسم “هلال شهر شوال”، وسط فرحة من الجميع بحلول عيد الفطر المبارك.

القيادة تتلقى برقيات التهنئة

وبمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.

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وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.

عساكم من عواده

وتفاعل المغردون عبر الهاشتاق حيث سلطان الغنام بقوله “اللهمَ لا تجعله آخر عهدنا به، كما بلغتنا إيَّاه هذا العام بلغنا إيَّاه في كافة الأعوام، أعده علينا سنوات عديدة ونحن بأتمّ صحة وبأجمّل حال، كل عام وأنتم وكل غالٍ على قلوبكم بخير ، تقبل الله منا جميعًا صالح الأعمال، “عيدكم مبارك عساكم من عوادة”.

وغردت كيان بقولها “#كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك كل سنه وأنتم طيبين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاد الله هذه الأيام المباركة علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وعيد سعيد عليكم يارب”.

وتفاعلت زهــرة عبر الهاشتاق بقولها “تقبل الله طاعتكُم وأتم بالعيد بهجتكم. عيــدُكُـم مُــبـارَك.. كُل عام وأنتم بخير”.

الحمد لله على التمام والكمال

وغردت يارا بقولها “مبارك عليكم عيد الفطر.. أدام الله لكم الأعياد دُهوراً وألبسكم من تقواه نوراً . تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال و النيات. كل عام وانتم بخير المحبة لكم”.

وغرد يوسف بقوله “الحمدلله على التمام والكمال.. اللهم إنا نستودعك رمضان وأعده علينا أعواما عديدة وازمنة مديدة والحمدلله رب العالمين”.

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