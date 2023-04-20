التجارة تعلن عن استدعاء 12 ألف إطار سيارة.. لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء عدد 12 ألفا و318 إطارا للسيارات من 3 ماركات، تم بيعها في الفترة من الأول من ديسمبر 2022، وحتى 19 من مارس الماضي.

سبب الاستدعاء

وكشفت “التجارة” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن سبب الاستدعاء هو أن الإطارات تحمل تاريخ إنتاج مستقبلي عن تاريخ الإنتاج الفعلي، مما يؤدي إلى صعوبة تحديد عمر الإطار ويزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

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الإجراءات

وأوضحت الوزارة أن الإطارات التي جرى استدعاءها هي من ماركات “ COMFORSER و MAXTREK و MILEVER”، مشيرة إلى أن الإجراء الواجب اتخاذه هو:

– التحقق من شولية الإطارات من خلال Recalls.sa

– التواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات المشمولة مجاناً.

كيا سبورتاج

وفي وقت سابق، أعلنت “التجارة” استدعاء 2264 سيارة “كيا سبورتاج”، بسبب خلل في وحدة التحكم الهيدروليكي لنظام الفرامل قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي وخطر نشوب حريق.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء يشمل سيارات من موديل 2014 إلى 2016.