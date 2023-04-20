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بتصدير 100 ألف قرد.. دولة تستعين بالقرود لسداد ديونها
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بتصدير 100 ألف قرد.. دولة تستعين بالقرود لسداد ديونها

بتصدير 100 ألف قرد.. دولة تستعين بالقرود لسداد ديونها

بتصدير 100 ألف قرد.. دولة تستعين بالقرود لسداد ديونها
١٠:١٦:٥٨ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة الحدوث، تعتزم سريلانكا إرسال آلاف القرود للصين لأجل سدادج ديونها.

100 ألف قرد من سيرلانكا:

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “التايمز” البريطانية، فإن سريلانكا تخطط لإرسال 100 ألف قرد إلى الصين في صفقة لسداد بعض ديونها البالغة 7 مليارات دولار.

ونقلت عن تقارير محلية أن الصفقة تأتي بعد طلب تقدم به وفد صيني لوزير الزراعة السريلانكي لتزويد بلادهم بالقرود المطلوبة.

حدائق الحيوانات بالصين:

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الصينيين قدموا تأكيدات أن القرود -وهي من فصيلة المكاك التي توجد في سريلانكا فقط- ستوضع في حدائق الحيوانات بالصين.

ونوهت أن الصفقة تعكس مدى تشابك المصالح الاقتصادية بين البلدين، ومساعدة السلطات في سريلانكا في الحد من المشاكل التي تسببها القردة التي تنمو أعدادها بسرعة.

ويقدر عدد القردة بنحو 3 ملايين في البلاد، حيث يشكو المزارعون من أنها تشكل خطراً على محاصيلهم الزراعية.

وذكرت الصحيفة أن خطة إرسال 100 ألف قرد للصين قوبلت بانتقادات ممن يرون فيها جزءاً من النهب الذي تقوم به الصين للموارد في جنوب آسيا.

وأعرب نشطاء في مجال حماية الحياة البرية عن أسفهم من أن ينتهي المطاف بالعديد من تلك القرود في المختبرات الصينية لاستخدامها كتجارب علمية.

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الكلمات الدلالية:
الصين القرود ديوان سيربلانكا سيريلانكا

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