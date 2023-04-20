الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تعطير وتعقيم وفرش أفضل السجاد.. استعدادات لاستقبال المصلين في عيد الفطر بالمسجد النبوي
برواتب ومزايا تنافسية.. جامعة الملك عبدالله تعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023م
حجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بميناء طنجة المغربية
“جمعية إكرام”: تقديم خدمات لأكثر من مليوني مستفيد خلال رمضان
لحملة الثانوية فأعلى.. “مسك” تعلن حاجتها لموظفين
“الخثلان” يرد ويحسم جدل اجتماع العيد والجمعة.. ماذا قال؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تعطير وتعقيم وفرش أفضل السجاد.. استعدادات لاستقبال المصلين في عيد الفطر بالمسجد النبوي

تعطير وتعقيم وفرش أفضل السجاد.. استعدادات لاستقبال المصلين في عيد الفطر بالمسجد النبوي

تعطير وتعقيم وفرش أفضل السجاد.. استعدادات لاستقبال المصلين في عيد الفطر بالمسجد النبوي
١٠:٠٣:٢٤ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أكملت وكالة شؤون المسجد النبوي استعدادتها لاستقبال المصلين والزوار لصلاة عيد الفطر لهذا العام ١٤٤٤هـ.

المسجد النبوي في أبهى صورة

وعملت الوكالة على تهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال أعمال النظافة والتعقيم والتعطير وكذلك فرش كامل المصليات بأفضل أنواع السجاد والعناية بتكنيسه وذلك من أجل خدمة الزوار والمصلين على أكمل وجه ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة وأبهى حلة ليؤدي المصلين والزوار عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

تقديم أفضل الخدمات

وتحرص الوكالة على انسيابية حركة الحشود أثناء دخول المصلين وخروجهم من وإلى المسجد النبوي، والتأكد من انسيابية الممرات ووصول الزائرين للمصليات، وضمان التوجيه للكثافة المتوقعة للزائرين والمصلين.

یأتي ذلك بهدف تقدیم أفضل الخدمات للمصلین والزائرین لیؤدوا عباداتھم بكل یسر وسھولة في أجواء مليئة بالطمأنينة والخشوع، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله-.

اقرأ أيضا:

مصاحف بلغة برايل.. استعدادات هائلة لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي

الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة المسجد النبوي صلاة العيد عيدالفطر

مواد ذات صلة

المزيد
بقيمة تزيد على 965 مليون ريال.. سوق الدخل الثابت يشهد تنفيذ صفقات خاصة

بقيمة تزيد على 965 مليون ريال.. سوق الدخل الثابت يشهد تنفيذ صفقات خاصة

١١:٥٦ ص، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
بالصور.. إغلاق مصنعين لإنتاج حديد التسليح المغشوش في الرياض

بالصور.. إغلاق مصنعين لإنتاج حديد التسليح المغشوش في الرياض

٠١:١٢ م، الأحد، ٢٢ يونيو ٢٠١٤
تسهيلاً للحجاج.. تعليق الدراسة في عدد من مدارس مكة

تسهيلاً للحجاج.. تعليق الدراسة في عدد من مدارس مكة

٠١:١٣ م، الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠١٥
شرطة جدة تضبط مواطنًا ومواطنة قتلا خمسينيًّا في «ظلم»

شرطة جدة تضبط مواطنًا ومواطنة قتلا خمسينيًّا في «ظلم»

٠٢:٠٦ م، الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *