تعطير وتعقيم وفرش أفضل السجاد.. استعدادات لاستقبال المصلين في عيد الفطر بالمسجد النبوي

تواصل – واس:

أكملت وكالة شؤون المسجد النبوي استعدادتها لاستقبال المصلين والزوار لصلاة عيد الفطر لهذا العام ١٤٤٤هـ.

المسجد النبوي في أبهى صورة

وعملت الوكالة على تهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال أعمال النظافة والتعقيم والتعطير وكذلك فرش كامل المصليات بأفضل أنواع السجاد والعناية بتكنيسه وذلك من أجل خدمة الزوار والمصلين على أكمل وجه ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة وأبهى حلة ليؤدي المصلين والزوار عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

تقديم أفضل الخدمات

وتحرص الوكالة على انسيابية حركة الحشود أثناء دخول المصلين وخروجهم من وإلى المسجد النبوي، والتأكد من انسيابية الممرات ووصول الزائرين للمصليات، وضمان التوجيه للكثافة المتوقعة للزائرين والمصلين.

یأتي ذلك بهدف تقدیم أفضل الخدمات للمصلین والزائرین لیؤدوا عباداتھم بكل یسر وسھولة في أجواء مليئة بالطمأنينة والخشوع، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله-.

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