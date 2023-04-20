فاز الزعاق.. ترند يجتاح تويتر في المملكة بعد موافقته للرؤية الشرعية

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اجتاح موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الليلة، هاشتاق “فاز الزعاق”، متصدرا قائمة المواضيع الأكثر تداولا “الترند”.

وجاء هذا بعد أن وافقت توقعات الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية د. خالد بن صالح الزعاق، للرؤية الشرعية لهلال عيد الفطر، أول أيام شهر شوال.

ينتهي في اليوم الذي بدأ فيه

وقال الزعاق، في وقت سابق، عبر فقرة جوية يقدمها يوميا، إن رمضان هذا العام يبدأ في يوم خميس، وينتهي في اليوم نفسه، وأن عدته هذا العام -حسابيا- ستكون 29 يوما،

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تفاعل السوشيال ميديا

وأشاد متابعون عبر “تويتر”، بدقة توقعات الباحث الفلكي، خالد الزعاق، وشاركوا صورا ومقاطع فيديو للباحث، وغرد متابع: “الزعاق تلميذ عند صالح العجيري اللَّه يرحمه، لذا نشوف كلامه صحيح بس مو في كل شي”.

وقال آخر: “فاز الزعاق، وكسب “مركز الفلك الدولي” بخبرته في الحسابات الفلكية، وتم الاعلان رسميا الديوان الملكي والمحكمه العليا” عيد الفطر المبارك، وشافو الهلال”.

أقصر وأطول شهور السنة

وفي وقت سابق، قال الزعاق، إن شهر رمضان يقع بين أقصر وأطول شهور السنة إحساسًا، وهما شهر شعبان الذي يسميه العامة بالقصير، نظرًا لشوق الناس لشهر رمضان وشهر شوال الطويل.