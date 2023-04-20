برواتب ومزايا تنافسية.. جامعة الملك عبدالله تعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023م

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2023م للتدريب على رأس العمل (Elevate) برواتب تنافسية لحملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات (التعليمية، التربوية، الآداب، الإدارية، التقنية، الهندسية .. وغيرها) عبر المسارات التالية:

1- مسار التخصصات التعليمية (Elevate Education)

التخصصات المستهدفة:

– كافة التخصصات التعليمية

– كافة التخصصات التربوية

– تخصصات الإداب واللغات

2- مسار التخصصات الأعمال (Elevate Business)

التخصصات المستهدفة:

– القانون

– المالية

– المحاسبة

– علوم الحاسب

– علم المعلومات

– تقنية المعلومات

– الأمن السيبراني

– شبكات أنظمة الحاسب

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة المعمارية

– الهندسة الإلكتروميكانيكية

– الدراسات البيئية

– علوم البيئة

– الكيمياء

– الكيمياء الحيوية

– البيولوجيا (الأحياء)

– الجيولوجيا

– الفيزياء

– التنوع البيولوجي

– العلوم البيولوجية والطبية الحيوية

– العلوم البيولوجية والفيزيائية

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المزايا:

– رواتب شهرية عالية تنافسية.

– توفير السكن المشترك في الحرم الجامعي.

– النقل المجاني داخل الحرم الجامعي.

– تأمين طبي.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– إجازات سنوية ورسمية.

– توفر إمكانية العمل المرن عن بعد.

– الوصول إلى المرافق الترفيهية بالجامعة (الصالات الرياضية والمراكز وحمامات السباحة) وغيرها.

طريقة التقديم:

1- مسار التخصصات التعليمية: يبدأ التقديم من السبت 1444/9/10هـ (الموافق 2023/4/1م) عن طريق الرابط: إضغط هنا

2- مسار تخصصات الأعمال: يبدأ التقديم من الإثنين 1444/10/11هـ (الموافق 2023/5/1م) عن طريق الرابط: إضغط هنا