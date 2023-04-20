الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
برواتب ومزايا تنافسية.. جامعة الملك عبدالله تعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023م
حجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بميناء طنجة المغربية
“جمعية إكرام”: تقديم خدمات لأكثر من مليوني مستفيد خلال رمضان
لحملة الثانوية فأعلى.. “مسك” تعلن حاجتها لموظفين
“الخثلان” يرد ويحسم جدل اجتماع العيد والجمعة.. ماذا قال؟
عيد الفطر “الجمعة” في دولٍ و “السبت” في أخرى.. تعرف عليها

الرئيسية

 /

فرص

 /

برواتب ومزايا تنافسية.. جامعة الملك عبدالله تعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023م

برواتب ومزايا تنافسية.. جامعة الملك عبدالله تعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023م

برواتب ومزايا تنافسية.. جامعة الملك عبدالله تعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023م
٠٩:٥٨:٢٩ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2023م للتدريب على رأس العمل (Elevate) برواتب تنافسية لحملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات (التعليمية، التربوية، الآداب، الإدارية، التقنية، الهندسية .. وغيرها) عبر المسارات التالية:

1- مسار التخصصات التعليمية (Elevate Education)

التخصصات المستهدفة:

– كافة التخصصات التعليمية
– كافة التخصصات التربوية
– تخصصات الإداب واللغات

2- مسار التخصصات الأعمال (Elevate Business)

التخصصات المستهدفة:

– القانون
– المالية
– المحاسبة
– علوم الحاسب
– علم المعلومات
– تقنية المعلومات
– الأمن السيبراني
– شبكات أنظمة الحاسب
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة المعمارية
– الهندسة الإلكتروميكانيكية
– الدراسات البيئية
– علوم البيئة
– الكيمياء
– الكيمياء الحيوية
– البيولوجيا (الأحياء)
– الجيولوجيا
– الفيزياء
– التنوع البيولوجي
– العلوم البيولوجية والطبية الحيوية
– العلوم البيولوجية والفيزيائية

اقرأ أيضا:

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن عن بدء التقديم في برنامج الدبلوم العالي

المزايا:

– رواتب شهرية عالية تنافسية.
– توفير السكن المشترك في الحرم الجامعي.
– النقل المجاني داخل الحرم الجامعي.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– إجازات سنوية ورسمية.
– توفر إمكانية العمل المرن عن بعد.
– الوصول إلى المرافق الترفيهية بالجامعة (الصالات الرياضية والمراكز وحمامات السباحة) وغيرها.

طريقة التقديم:

1- مسار التخصصات التعليمية: يبدأ التقديم من السبت 1444/9/10هـ (الموافق 2023/4/1م) عن طريق الرابط: إضغط هنا
2- مسار تخصصات الأعمال: يبدأ التقديم من الإثنين 1444/10/11هـ (الموافق 2023/5/1م) عن طريق الرابط: إضغط هنا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم برنامج تطوير الخريجين برنامج توظيفي تأهيل الخريجين جامعة الملك عبدالله فرص عمل

مواد ذات صلة

المزيد
البنك المركزي يفتح باب التقديم على التدريب.. الرابط والشروط

البنك المركزي يفتح باب التقديم على التدريب.. الرابط والشروط

١١:٠٩ م، الأثنين، ٢٣ مايو ٢٠٢٢
التقديم الآن.. جامعة القصيم تفتح التسجيل في برامج الدبلوم “عن بُعد”

التقديم الآن.. جامعة القصيم تفتح التسجيل في برامج الدبلوم “عن بُعد”

٠١:٥٢ م، الأربعاء، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
«سبل» تعلن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فما أعلى

«سبل» تعلن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فما أعلى

٠٧:٢٢ م، الأربعاء، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
«تعليم جدة» تعلن فتح باب الترشح للعمل الإشرافي

«تعليم جدة» تعلن فتح باب الترشح للعمل الإشرافي

٠٤:٣٧ م، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *