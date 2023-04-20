“جمعية إكرام”: تقديم خدمات لأكثر من مليوني مستفيد خلال رمضان

تواصل – واس:

كشفت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة عن تقديم خدماتها لأكثر من مليوني مستفيد، وذلك من خلال 50 نقطة توزيع.

وشملت خدمات الجمعية المعتمرين وزوار بيت الله الحرام والمحتاجين في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك.

نطاق الخدمات الجمعية

وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي أن الجمعية وسعت نطاق خدماتها للمستفيدين في شهر رمضان المبارك؛ لتصل إلى 50 نقطة توزيع.

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واشتمل نطاق الخدمات على كل من مقر الجمعية الرئيسي، والمقر الفرعي، والمسجد الحرام، وجامعة أم القرى، ومساكن المعتمرين، والأحياء، والمساجد، ومراكز الأحياء.

وأضاف المطرفي أن الجمعية قدمت وجبات الإفطار والسحور الساخنة، ووجبات الإفطار الجافة، والسقيا، والسلال الغذائية، واللحوم الطازجة.

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