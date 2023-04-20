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لحملة الثانوية فأعلى.. “مسك” تعلن حاجتها لموظفين

لحملة الثانوية فأعلى.. “مسك” تعلن حاجتها لموظفين

لحملة الثانوية فأعلى.. “مسك” تعلن حاجتها لموظفين
٠٩:٣٥:١٢ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان – مسك، عن إتاحة التقديم على 21 برنامج (للجنسين) من حملة الـ(ثانوية فأعلى) منها برامج (عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

البرامج:

سبارك بالتعاون مع منشآت.

برنامج الموظف المهني المبتدئ للأمم المتحدة.

مسك الانطلاق 4.0.

حاضنة مسك للمبادرات.

برنامج الذكاء الاصطناعي.

برنامج تصميم تجربة المستخدم (مكثف).

برنامج قادة 2023.

برنامج مسك للتدريب على رأس العمل.

مدرسة مسك لرواد الأعمال – ماستر كلاس.

اكتشف مسارك.

برنامج مسك للإعداد المهني.

صوت الشباب 2 (مهارات المناظرة).

تجربة العمل الافتراضي – مستشار مبتدئ في مجموعة بوسطن الاستشارية.

تجربة العمل الافتراضي.

تجربة العمل الافتراضي – محلل استجابة لحوادث الأمن السيبراني في اس تي سي.

تجربة العمل الافتراضي – التمويل الإسلامي في بلومبيرج.

تجربة العمل الافتراضي – مشرف الحوسبة الحسابية في مايكروسوفت.

تجربة العمل الافتراضي: مساعد محلل مخاطر تشغيلية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

تجربة العمل الافتراضي – محلل بيانات في STC.

مطور برمجيات – الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.

مستشار مبتدئ في مجموعة بوسطن الاستشارية BCG.

طريقة التقديم:

أوضحت مسك أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

ربط التقديم – (اضغط هنا).

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فرص عمل مؤسسة محمد بن سلمان مسك وظائف شاغرة

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