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“الخثلان” يرد ويحسم جدل اجتماع العيد والجمعة.. ماذا قال؟

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“الخثلان” يرد ويحسم جدل اجتماع العيد والجمعة.. ماذا قال؟

“الخثلان” يرد ويحسم جدل اجتماع العيد والجمعة.. ماذا قال؟

“الخثلان” يرد ويحسم جدل اجتماع العيد والجمعة.. ماذا قال؟
٠٩:١١:٥١ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، حكم صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا وافق العيد يوم الجمعة.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” في عيد الفطر لهذا العام (١٤٤٤) يوافق العيد يوم الجمعة، ومن صلى العيد لم تجب عليه الجمعة وإنما تستحب”.

وتابع :” وقد اجتمع العيد والجمعة في عهد النبي ﷺ  فقال:(قد اجتمع في يومكم هذا عيدان  فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)”.

واختتم بالقول:” ولم  يصل الجمعة اكتفاء بالعيد يلزمه أن يصليها ظهرًا”.

الرد على الأسئلة

وتفاعل “الخثلان” مع أسئلة بعض متابعيه حول صحة الحديث ، فقال أحدهم :” ما نعرفه يا شيخ سعد إن الأحاديث فيها كلام وضعفها بعض العلماء والجمعة واجبة على كل مسلم بنص القرآن الأولى عدم نشر مثل هذه الفتوى”.

ورد الشيخ بالقول :” حديث اجتماع العيد والجمعة في عهد النبي ﷺ أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح  وتقل ابن تيمية أنه لاخلاف في هذه المسألة بين الصحابة”.

وقال آخر :” ماهو العيد سنة أصلًا والجمعة واجب ف يجب تقديم الجمعة ياشيخ ولا؟”.

ورد الشيخ الخثلان بالقول :” لا اجتهاد مع النص .. اجتمع العيد والجمعة في عهد النبي ﷺ فقال( اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم سعد الخثلان عيد الفطر

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