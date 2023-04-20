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عيد الفطر “الجمعة” في دولٍ و “السبت” في أخرى.. تعرف عليها

عيد الفطر “الجمعة” في دولٍ و “السبت” في أخرى.. تعرف عليها

عيد الفطر “الجمعة” في دولٍ و “السبت” في أخرى.. تعرف عليها
٠٩:١٠:٠٥ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المملكة و12 دولة عربية مساء الخميس، أن الجمعة أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلاله، بينما أعلنت سلطنة عمان وإيران وباكستان، السبت لتعذر رؤية الهلال.

وبذلك يكون شهر رمضان الذي بدأ الخميس 23 مارس الماضي، 29 يوما للدول التي أعلنت بدء عيد الفطر الجمعة، و30 يوما لمن أقره السبت.

وأعلنت المحكمة العليا أن “غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هجري، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال”، وبذلك يكون شهر رمضان انتهى في يومه الـ 29.

العيد الجمعة

وفي سياق متصل، أعلنت قطر والإمارات والعراق واليمن والأردن ومصر وفلسطين واليمن والسودان والكويت ولبنان والبحرين، الجمعة أول أيام العيد، بعد ثبوت هلال شهر شوال أيضًا.

سلطنة عمان

في المقابل، أفادت الأوقاف العمانية في بيان، بأن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ويكون الجمعة المكمل لشهر رمضان 30 يوما، كما أعلنت كذلك باكستان وإيران.

إندونيسيا وماليزيا

كما أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 أبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

وأعلنت ذلك أيضاً الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلاند وسنغافورة واليابان.

وبدأ شهر رمضان المبارك الخميس 23 مارس في 27 دولة عربية وإسلامية بينها المملكة وتركيا  ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.

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