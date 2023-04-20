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غدًا.. أول أيام عيد الفطر في قطر والإمارات

غدًا.. أول أيام عيد الفطر في قطر والإمارات

غدًا.. أول أيام عيد الفطر في قطر والإمارات
٠٧:٠٨:١٧ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كل من قطر والإمارات، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، اليوم الخميس.

وبذلك يكون اليوم الخميس الـ29 هو اليوم الأخير لشهر رمضان، وغدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وغرة شهر شوال 1444هـ.

ومن المقرر أن تحتفل تسع دول ستحتفل بعيد الفطر المبارك يوم السبت، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

وهذه الدول هي: أندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي، إلى جانب الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

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عيد الفطر السبت في 7 دول لعدم ثبوت رؤية هلال شوال

الكلمات الدلالية:
أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان رؤية هلال شهر شوال سلطنة عمان عيد الفطر قطرـ الإمارات

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