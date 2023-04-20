عاجل.. الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن غدا أول أيام عيد الفطر

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أعلن الديوان الملكي أن المحكمة العليا أعلنت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

في سياق متصل ،كشفت مصادر ميدانية في موقع الترائي بمرصد تمير عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ، قبل قليل، وبانتظار الإعلان الرسمي.

وبذلك يكون اليوم الخميس الـ29 هو اليوم الأخير لشهر رمضان، وغدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وغرة شهر شوال 1444هـ.

ويجري في هذه الأثناء تأكيد الشهادات لدى المحكمة العامة لتصديقها، وبانتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.