شاهد.. لحظة رؤية هلال شوال من مرصدي حوطة سدير وتمير

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رصد مقطع فيديو نشرته فضائية “الإخبارية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، لحظة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ.

وبذلك حسم الجدل الذي ثار خلال اليومين الماضيين حول رؤية هلال شهر شوال، من خلال ثبوت رؤية الهلال في مرصدي حوطة سدير وتمير.

وبذلك يكون اليوم الخميس الـ29 هو اليوم الأخير لشهر رمضان، وغدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وغرة شهر شوال 1444هـ.

ويجري في هذه الأثناء تأكيد الشهادات لدى المحكمة العامة لتصديقها، وبانتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وحثت المحكمة المسلمين في جميع أنحاء المملكة على تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس.

وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

فيديو | عبر شاشة #الإخبارية.. لحظة رؤية هلال شوال من مرصدي حوطة سدير وتمير pic.twitter.com/wtMNY9GbFc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023

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