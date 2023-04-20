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قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش: الساعة 6:21 الفاصل الحقيقي لترائي هلال شوال (فيديو)

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قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش: الساعة 6:21 الفاصل الحقيقي لترائي هلال شوال (فيديو)

قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش: الساعة 6:21 الفاصل الحقيقي لترائي هلال شوال (فيديو)

قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش: الساعة 6:21 الفاصل الحقيقي لترائي هلال شوال (فيديو)
٠٦:١٣:١٦ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن قائد الرؤاة في مرصد تمير، أن الساعة 6:21 مساء اليوم الخميس تمثل الفاصل الحقيقي لترائي هلال شوال.

وأضاف في تصريح إلى فضائية “الإخبارية: “الأجواء اليوم ولله الحمد مبشرة بالخير”، موضحًا أن هلال شوال سيمكث في الأفق لمدة 23 دقيقة، “لكن ما هيمنا كرؤاة الخمس دقائق الأولى بعد مغيب الشمس”.

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وتتم عملية التراءي مع غروب شمس اليوم في 10 مراصد فلكية رسمية بالمملكة.

ويشارك عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك في تحري رؤية هلال شهر شوال.

الخضيري: إن شاء الله سوف نراه

وفي وقت سابق، قال الرائي عبد الله الخضيري لفضائية “الإخبارية”، إن هلال شوال سوف يولد بعد مغيب بعد غروب الشمس بـ 24 دقيقة، “لكن هذا يتوقف على صفاء الجو”.

وأشار إلى أن الأجواء تتحسن، وأنه “في ظل التحسن بالأجواء إن شاء الله سوف نراه”.

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وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وحثت المحكمة المسلمين في جميع أنحاء المملكة على تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس.

وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

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