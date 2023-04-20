عاجل.. ثبوت رؤية هلال شوال في مرصد تمير وحوطة سدير.. وبانتظار الإعلان الرسمي

كشفت مصادر ميدانية في موقع الترائي بمرصد تمير عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ، قبل قليل، وبانتظار الإعلان الرسمي.

وبذلك يكون اليوم الخميس الـ29 هو اليوم الأخير لشهر رمضان، وغدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وغرة شهر شوال 1444هـ.

ويجري في هذه الأثناء تأكيد الشهادات لدى المحكمة العامة لتصديقها، وبانتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وحثت المحكمة المسلمين في جميع أنحاء المملكة على تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس.

وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

اقرأ أيضًا:

الرائي عبد الله الخضيري: إن شاء الله سنرى هلال شوال اليوم (فيديو)

قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش: الأجواء صافية و10 دقائق كافية لرصد الهلال بعد الغروب (فيديو)