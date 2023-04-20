الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بالصور.. أجهزة ترائي دقيقة لاستطلاع هلال شوال في مرصد تمير
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بالصور.. أجهزة ترائي دقيقة لاستطلاع هلال شوال في مرصد تمير

بالصور.. أجهزة ترائي دقيقة لاستطلاع هلال شوال في مرصد تمير

بالصور.. أجهزة ترائي دقيقة لاستطلاع هلال شوال في مرصد تمير
٠٥:٥٥:٠٤ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت مجموعة صور وجود أجهزة ترائي دقيقة في مرصد “تمير” لتحري هلال شوال.

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر شوال بعد قليل لتحديد أول أيام الشهر الفضيل.

بدأ موقع الترائي بمرصد تمير، تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ.

المحكمة العليا

يأتي ذلك تلبية لدعوة المحكمة العليا لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وحثت المحكمة المسلمين في جميع أنحاء المملكة على تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس.

وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية، وأشهرها مرصد تمير، الذي تم تأسيسه عام 1436هـ، وذلك بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد المملكة في رؤية الأهلة، وذلك بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة تمير مرصد تمير

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