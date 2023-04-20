بالفيديو والصور.. استعدادات مرصد تمير لتحري رؤية هلال شوال

تواصل – فريق التحرير:

رصدت مقاطع فيديو، الاستعدادات في مرصد تمير لعملية تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1444 هـ، تلبية لدعوة المحكمة العليا.

وأظهرت مقاطع متداولة نشرها المصور فهد البرغش “برق تمير” في حسابه عبر موقع “تويتر”، الاستعدادات الجارية لعملية الرؤية في المرصد مع مغيب شمس هذا اليوم بإذن الله.

مرصد تمير

ومرصد تمير، تم تأسيسه عام 1436هـ، وذلك بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد المملكة في رؤية الأهلة، وذلك بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري.

ويقع في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بأنها كثيرة الأحجار وقليلة الأتربة مما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعدًا مهمًا في عملية التحري. كما يقع المرصد على ارتفاع 680م من سطح البحر وعلى ارتفاع 80 مترًا من سطح الأرض. وهو موقع مثالي لإنشاء المرصد.

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية.

دعوة المحكمة العليا

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وحثت المحكمة المسلمين في جميع أنحاء المملكة على تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس.

وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

اقرأ أيضًا:

بدء الاستعدادات لتحري رؤية هلال شهر شوال بمختلف مراصد المملكة

مساء اليوم.. تحري رؤية هلال شهر شوال في جميع مناطق المملكة