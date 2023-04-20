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الرائي عبد الله الخضيري: إن شاء الله سنرى هلال شوال اليوم (فيديو)

الرائي عبد الله الخضيري: إن شاء الله سنرى هلال شوال اليوم (فيديو)

الرائي عبد الله الخضيري: إن شاء الله سنرى هلال شوال اليوم (فيديو)
٠٥:٤٢:١٨ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت لجان التراءي عملية تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1444 هـ، تلبية لدعوة المحكمة العليا.

ويشارك عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك في تحري رؤية هلال شهر شوال.

وقال الرائي عبد الله الخضيري لفضائية “الإخبارية”، إن هلال شوال سوف يولد بعد مغيب بعد غروب الشمس بـ 24 دقيقة، “لكن هذا يتوقف على صفاء الجو”.

وأشار إلى أن الأجواء تتحسن، وأنه “في ظل التحسن بالأجواء إن شاء الله سوف نراه”.

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية من أشهرها، مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة، الذي يقع في حوطة سدير على طريق الملك خالد.

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وحثت المحكمة المسلمين في جميع أنحاء المملكة على تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس.

وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

 

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الكلمات الدلالية:
حوطة سدير رؤية هلال شوال عيد الفطر هلال شوال

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