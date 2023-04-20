قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش: الأجواء صافية و10 دقائق كافية لرصد الهلال بعد الغروب (فيديو)

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قال قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش، إن هناك مؤشرات إيجابية لترائي الهلال مع وجود سحب بسيطة.

وأضاف في مداخلة عبر الإخبارية: الأجواء صافية و10 دقائق كافية لرصد الهلال بعد الغروب

وتابع: أن الشمس تغيب في تمام الساعة ٦ و٢١ دقيقة وبعدها يمكن رؤية الهلال.

المحكمة العليا

تلبية لدعوة المحكمة العليا، تستعد مراصد المملكة الفلكية وعشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1444 هـ.

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

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