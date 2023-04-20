بدء الاستعدادات لتحري رؤية هلال شهر شوال بمختلف مراصد المملكة

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تلبية لدعوة المحكمة العليا، تستعد مراصد المملكة الفلكية وعشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1444 هـ.

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وحثت المحكمة المسلمين في جميع أنحاء المملكة على تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس.

وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

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مرصد سدير

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية من أشهرها، مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة، الذي يقع في حوطة سدير على طريق الملك خالد.

وتم اختيار مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديمًا، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية.

مرصد تمير

ومرصد تمير، تم تأسيسه عام 1436هـ، وذلك بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد المملكة في رؤية الأهلة، وذلك بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري.

ويقع في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بأنها كثيرة الأحجار وقليلة الأتربة مما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعدًا مهمًا في عملية التحري. كما يقع المرصد على ارتفاع 680م من سطح البحر وعلى ارتفاع 80 مترًا من سطح الأرض. وهو موقع مثالي لإنشاء المرصد.

مرصد مكة

ومرصد مكة ويعتبر من أقدم المراصد في المملكة واتخذ في البداية من جبل أبي قبيس مقرا له وذلك في عهد الملك المؤسس ومؤخرا انتقل إلى برج الساعة في مكة المكرمة.

ويُعتبر برج الساعة ثالث أطول مبنى في العالم ويُعرف أيضًا باسم برج مكة وباسم أبراج البيت أيضا، ويقع على بعد أمتار قليلة من المسجد الحرام. ويبلغ ارتفاعه 601 متر (1,972 قدمًا)، بواقع 120 طابقًا فوق الأرض و3 طوابق تحت الأرض ويحتوي على 96 مصعدًا.

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وهناك عدة مراصد أخرى سيتم فيها رصد هلال شوال لهذا العام 1444 هـ، بينها ما يلي:

– مرصد المدينة

– مرصد الرياض

– مرصد الظهران

– مرصد القصيم

– مرصد حائل

– مرصد تبوك

– مرصد شقراء