الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
فيديو يحبس الأنفاس.. قائد سيارة يتحدى السيول ويصعد أعلى عقبة بـ جازان
“اليابان” تستقبل أول شحنة من منتج سعودي هام
قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش: الأجواء صافية و10 دقائق كافية لرصد الهلال بعد الغروب (فيديو)
بدء الاستعدادات لتحري رؤية هلال شهر شوال بمختلف مراصد المملكة
أمانة الأحساء تنهي صيانة نفق طريق الملك سلمان (صور)
بعد 3 أيام على فقدانه.. تفاصيل العثور على رجل حي في أخطر جبل بالعالم

الرئيسية

 /

منوعات

 /

فيديو يحبس الأنفاس.. قائد سيارة يتحدى السيول ويصعد أعلى عقبة بـ جازان

فيديو يحبس الأنفاس.. قائد سيارة يتحدى السيول ويصعد أعلى عقبة بـ جازان

فيديو يحبس الأنفاس.. قائد سيارة يتحدى السيول ويصعد أعلى عقبة بـ جازان
٠٥:٤٠:٠٧ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو مغامرة غيرة محمودة العواقب من جانب قائد سيارة يتحدى السيول في منطقة جازان.

ويظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائد السيارة وهو ينطلق بأعلى سرعة لصعود إحدى العقبات أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

اقرأ أيضًا:

بجازان.. ضبط مواطن بحوزته هذا الشيء الممنوع مخبأ بطريقة غريبة

وأثار المقطع، تفاعلاً واسعًا وسط مطالبات بتوقيع العقوبة على قائد السيارة المتهور، لمجازفته بحياته وعدم تطبيق الأنظمة الخاصة بعدم السير في مناطق جريان السيول.

وشهدت منطقة جازان أمطارًا غزيرة، أدت إلى جريان السيول.

حادث مأساوي

وفي منتصف مارس الماضي، لقي 4 أطفال حتفهم غرقًا، فيما أصيب والدهم، في سيول قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وأظهر فيديو متداول، عدم قدرة قائد السيارة على التحكم فيها، بينما جرفت السيول السيارة، وغرقت وسط المياه، ما أسفر عن وفاة الأطفال.

بينما أصيب الأب الناجي الوحيد من الحادثة.

وكان “المرور السعودي” حذر من المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، عادّا ذلك مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية التي تراوح بين 5000 ريال و10,000 ريال.

اقرأ أيضًا:

مشهد يأسر القلوب.. إفطار جماعي من أعلى جبال فيفاء بمنطقة جازان

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم السيول قائد سيارة مقطع فيديو منطقة جازان

مواد ذات صلة

المزيد
الخبز الأبيض والفطائر قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

الخبز الأبيض والفطائر قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

٠١:٣٠ م، الأحد، ٠٥ مايو ٢٠١٣
مصر.. شاب يقتل والده على السحور بسبب «البطالة»

مصر.. شاب يقتل والده على السحور بسبب «البطالة»

٠٢:٤٠ م، الأحد، ٠٣ يوليو ٢٠١٦
شاهد.. قتال طريف بين غراب عنيف وجرذ عنيد

شاهد.. قتال طريف بين غراب عنيف وجرذ عنيد

١٠:١٢ م، الأربعاء، ٠٣ مايو ٢٠١٧
بالصور.. الشمس في أكبر إضاءة لها منذ 11 عاماً.. خلال شهر أبريل

بالصور.. الشمس في أكبر إضاءة لها منذ 11 عاماً.. خلال شهر أبريل

٠٩:٤٩ م، الأحد، ١٤ أبريل ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *