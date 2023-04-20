فيديو يحبس الأنفاس.. قائد سيارة يتحدى السيول ويصعد أعلى عقبة بـ جازان

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو مغامرة غيرة محمودة العواقب من جانب قائد سيارة يتحدى السيول في منطقة جازان.

ويظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائد السيارة وهو ينطلق بأعلى سرعة لصعود إحدى العقبات أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

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وأثار المقطع، تفاعلاً واسعًا وسط مطالبات بتوقيع العقوبة على قائد السيارة المتهور، لمجازفته بحياته وعدم تطبيق الأنظمة الخاصة بعدم السير في مناطق جريان السيول.

وشهدت منطقة جازان أمطارًا غزيرة، أدت إلى جريان السيول.

حادث مأساوي

وفي منتصف مارس الماضي، لقي 4 أطفال حتفهم غرقًا، فيما أصيب والدهم، في سيول قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وأظهر فيديو متداول، عدم قدرة قائد السيارة على التحكم فيها، بينما جرفت السيول السيارة، وغرقت وسط المياه، ما أسفر عن وفاة الأطفال.

بينما أصيب الأب الناجي الوحيد من الحادثة.

وكان “المرور السعودي” حذر من المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، عادّا ذلك مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية التي تراوح بين 5000 ريال و10,000 ريال.

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