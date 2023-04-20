بعد 3 أيام على فقدانه.. تفاصيل العثور على رجل حي في أخطر جبل بالعالم

تواصل – وكالات:

بعد ثلاثة أيام على فقدانه في جبل أنابورنا في نيبال المصنف من أخطر الجبال في العالم، عُثر على متسلق هندي اليوم الخميس حيًا “في وضع حرج”.

وأثناء نزوله من مخيم على علو 5600 متر عند جبل أنابورنا الاثنين، تعرض أنوراج مالو (34 عامًا) لحادثة سقوط عند صدع.

واستُخدمت طوافات لنقل فرق الإغاثة للتفتيش في هذه المنطقة المعزولة من الجبل.

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تفاصيل الواقعة

وبحسب شانج داوا شيربا من جمعية “سفن ساميت تريكس”، فقد سقط المتسلق مسافة ثلاثمائة متر إلى أسفل صدع، حيث تولى سحبه فريق من ثمانية أشخاص.

وأوضح داوا شيربا: أن المتسلق “في وضع حرج وقد نُقل بواسطة طائرة إلى مستشفى في بوخارا للمعالجة”.

ويشكل أنابورنا، عاشر أعلى جبال العالم، موقعًا صعبًا للتسلق كما يسجل معدل وفيات أعلى مقارنة مع عمليات تسلق جبل إيفرست، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

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وفاة متسلق أيرلندي شهير

والاثنين، توفي متسلق الجبال الايرلندي الشمالي الشهير نويل هانا عن 56 عامًا في المخيم الرابع بعد نجاحه في تسلق الجبل.

وفي اليوم التالي، نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ المتسلق الهندي بالجيت كاور (28 عامًا) ومواطنه أرجون فاجباي (30 عامًا)، بعد ساعات من عمليات البحث.

وشهد موسم تسلق الهيمالايا انطلاقة مأسوية الأسبوع الماضي مع فقدان ثلاثة متسلقين نيباليين في جبل إيفرست.

وواجه المتسلقون الثلاثة كتلة ثلجية تسببت بسقوطهم في صدع عندما كانوا يعبرون منحدر خومبو الجليدي الخطر أثناء نقلهم الإمدادات إلى المعسكر 1، المرحلة الأولى على الطريق إلى قمة إيفرست، على ارتفاع 8849 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

وتضم نيبال ثماني من أعلى عشر قمم في العالم، وتستضيف مئات المتسلقين كل ربيع، عندما تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً والرياح هادئة بشكل عام.