أمانة الأحساء تنهي صيانة نفق طريق الملك سلمان (صور)

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أعلنت “أمانة الأحساء” عن إتاحة الحركة المرورية في نفق طريق الملك سلمان بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة.

ونشرت الأمانة مجموعة من الصور، حيث تظهر انسيابية في الحركة المرورية في النفق.

في وقت سابق، أعلنت أمانة الأحساء نفق طريق الملك سلمان باتجاه الجنوب، للقادمين من مدينة المبرز ومتجهين إلى الهفوف جنوبا، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة.

أماكن أعمال الصيانة

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الدوار العلوي وباقي المسارات متاحة للحركة المرورية، حسب “اليوم”.

وكان فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، في وقت سابق، أن أعمال الصيانة تشمل إصلاح طريق أبو حدرية (الدمام /الخفجي) بالكشط، وإعادة السفلتة بداية من تقاطع جسر أبو معن حتى تقاطع جسر رأس الخير، بطول إجمالي يبلغ 140 كم في الاتجاهين.

وأشار إلى أن هذا يأتي استمرارًا لأعمال تحسين ورفع مستوى السلامة المرورية على طريق أبو حدرية (الدمام /الخفجي)، ضمن أعمال الصيانة الجذرية بالمنطقة.

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أمانة الأحساء تنوه بإغلاق نفق طريق الملك سلمان