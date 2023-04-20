الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو والصور.. استعدادات مرصد تمير لتحري رؤية هلال شوال
الرائي عبد الله الخضيري: إن شاء الله سنرى هلال شوال اليوم (فيديو)
فيديو يحبس الأنفاس.. قائد سيارة يتحدى السيول ويصعد أعلى عقبة بـ جازان
“اليابان” تستقبل أول شحنة من منتج سعودي هام
قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش: الأجواء صافية و10 دقائق كافية لرصد الهلال بعد الغروب (فيديو)
بدء الاستعدادات لتحري رؤية هلال شهر شوال بمختلف مراصد المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أمانة الأحساء تنهي صيانة نفق طريق الملك سلمان (صور)

أمانة الأحساء تنهي صيانة نفق طريق الملك سلمان (صور)

أمانة الأحساء تنهي صيانة نفق طريق الملك سلمان (صور)
٠٤:٥٣:٣٦ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت “أمانة الأحساء” عن إتاحة الحركة المرورية في نفق طريق الملك سلمان بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة.

ونشرت الأمانة مجموعة من الصور، حيث تظهر انسيابية في الحركة المرورية في النفق.

في وقت سابق، أعلنت أمانة الأحساء نفق طريق الملك سلمان باتجاه الجنوب، للقادمين من مدينة المبرز ومتجهين إلى الهفوف جنوبا، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة.

أماكن أعمال الصيانة

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الدوار العلوي وباقي المسارات متاحة للحركة المرورية، حسب “اليوم”.

وكان فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، في وقت سابق، أن أعمال الصيانة تشمل إصلاح طريق أبو حدرية (الدمام /الخفجي) بالكشط، وإعادة السفلتة بداية من تقاطع جسر أبو معن حتى تقاطع جسر رأس الخير، بطول إجمالي يبلغ 140 كم في الاتجاهين.

وأشار إلى أن هذا يأتي استمرارًا لأعمال تحسين ورفع مستوى السلامة المرورية على طريق أبو حدرية (الدمام /الخفجي)، ضمن أعمال الصيانة الجذرية بالمنطقة.

اقرأ أيضا:

“أمن الطرق” يُعلن إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار

هاشتاق “يوم التأسيس 2023” يتصدر الترند.. ومغردون: “دولتنا شامخة غالية آمنة”

أمانة الأحساء تنوه بإغلاق نفق طريق الملك سلمان

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمانة الأحساء الأحساء السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
تعليم مكة يحقق في اعتداء معلمة على “طالبة ابتدائي”

تعليم مكة يحقق في اعتداء معلمة على “طالبة ابتدائي”

٠٤:٠٤ م، الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠١٤
وزير العدل: القضاء سينظر دعاوى حادث الرافعة دون تمييز

وزير العدل: القضاء سينظر دعاوى حادث الرافعة دون تمييز

١٢:٣٦ ص، الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠١٥
جامعة الملك سعود تحذّر من شخص يزعم تقديم تسهيلات وظيفية للنساء

جامعة الملك سعود تحذّر من شخص يزعم تقديم تسهيلات وظيفية للنساء

١٠:٠٥ م، الخميس، ١٣ يوليو ٢٠١٧
وزير الخارجية: استضافة الرياض للقمم الثلاثة تؤكد العزم المشترك نحو تعزيز العلاقات المتميزة

وزير الخارجية: استضافة الرياض للقمم الثلاثة تؤكد العزم المشترك نحو تعزيز العلاقات المتميزة

٠٩:٣٩ م، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *