عيد الفطر السبت في 7 دول لعدم ثبوت رؤية هلال شوال

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الفلك الدولي، أن سبعة دول ستحتفل بعيد الفطر المبارك يوم السبت، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

وهذه الدول هي: أندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي، إلى جانب الجهات التي تمثل المسلمين في كل من:أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان.

في غضون ذلك من المرتقب أن تستطلع الدول الإسلامية والجهات التي تمثل المسلمين في الدول الأخرى، رؤية هلال شوال مساء اليوم الخميس.

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تحري رؤية الهلال بالمملكة

وفي المملكة، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وحثت المحكمة المسلمين في جميع أنحاء المملكة على تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس.

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وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

ودعت كل من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.