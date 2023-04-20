الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
دراسة: اكتئاب الحمل يصيب بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد الولادة
الوضع يتدهور.. “الصحة العالمية” تدعو لإعلان هدنة إنسانية بالسودان فورًا
اليوم.. اختفاء علامة التوثيق الزرقاء من موقع تويتر
بدأتها نيويورك.. عيد الفطر عطلة للمدارس في مدن أمريكية
دراسة: هذا النظام الغذائي يقلل مخاطر الإجهاض بنسبة كبيرة
احذر.. هذه المشروبات تزيد خطر الوفاة المبكرة لمرضى السكري

الرئيسية

 /

صحة

 /

دراسة: اكتئاب الحمل يصيب بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد الولادة

دراسة: اكتئاب الحمل يصيب بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد الولادة

دراسة: اكتئاب الحمل يصيب بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد الولادة
٠٣:٤٥:٠٧ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة حديثة من أن اكتئاب الحمل يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد الولادة.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، هي أول بحث يعتمد على السكان بالولايات المتحدة لبحث الصلة بين اكتئاب الحمل – الذي يصيب حوالي 20 في المائة من النساء أثناء الحمل – وأمراض القلب والأوعية الدموية بعد الولادة.

أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بالحمل 

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بالحمل في البلدان ذات الدخل المرتفع، ومن بينها الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

وحلل الباحثون، البيانات الطبية لأكثر من 100 ألف امرأة أنجبن في ولاية ماين الأمريكية بين عامي 2007 و 2019، مع الوضع في الاعتبار عوامل الخطر القلبية الأخرى، بما فيها العمر والتدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم، وكذلك الاكتئاب قبل الحمل.

اقرأ أيضًا:

أكبر من الاضطراب المزاجي.. أهم أعراض الاكتئاب وأحدث طرق علاجه

وأظهرت النتائج أن اللواتي يعانين من اكتئاب ما قبل الولادة واجهن مخاطر أعلى بنسبة 83 في المائة للإصابة بأمراض القلب الإقفارية، والتي تنتج عن تضيق شرايين القلب التي تمد عضلة القلب بالدم، مقارنة بمن لم يعانين من الاكتئاب أثناء الحمل.

كما واجهن خطرًا أعلى بنسبة 60 في المائة للإصابة بالسكتة القلبية، وخطر الإصابة باعتلال عضلة القلب بنسبة 61 في المائة، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 32 فبي المائة.

وتوصلت النتائج إلى أن هذه الأرقام ترتفع مع كل عامل خطر إضافي، بما فيها ارتفاع ضغط الدم الحملي أو تسمم الحمل.

تشمل عوامل الخطر الأخرى أثناء الحمل الالتهاب المزمن والهرمونات المرتبطة بالتوتر، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

المضاعفات أثناء الحمل

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية، الدكتورة كريستينا أكرمان بانكس، الأستاذة المساعدة في طب التوليد وأمراض النساء والجنين في كلية بايلور للطب ومستشفى تكساس للأطفال في هيوستن: “نحتاج إلى استخدام الحمل كنافذة للصحة المستقبلية”.

وأضافت أكرمان بانكس: “المضاعفات أثناء الحمل، بما في ذلك اكتئاب ما قبل الولادة، تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل. توفر فترة ما بعد الولادة فرصة لتقديم المشورة وفحص الأشخاص للكشف عن أمراض القلب والأوعية الدموية لمنع هذه النتائج”.

وأشارت إلى أنه “حتى بعد استبعاد النساء المصابات باضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، فإن النساء المصابات بالاكتئاب أثناء الحمل ما زلن معرضات بشكل كبير لخطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية، وعدم انتظام ضربات القلب، والسكتة الدماغية، واعتلال عضلة القلب، وارتفاع ضغط الدم المزمن الجديد بعد الولادة”.

ونظرًا لأن فحوصات ما قبل الولادة تراقب عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب الأكثر شيوعًا، اقترحت أكرمان بانكس إضافة الاكتئاب إلى القائمة.

اقرأ أيضًا:

بعد سنوات معاناة من الاكتئاب.. شاب مصري: وجدت علاجي في صلاة الفجر (فيديو)

الآثار المترتبة على صحة القلب والأوعية الدموية

وتابعت: “أوصي بأن يكون أي شخص مصاب باكتئاب ما قبل الولادة على دراية بالآثار المترتبة على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، واتخاذ خطوات لفحص عوامل الخطر الأخرى واستشارة طبيب الرعاية الأولية لتنفيذ استراتيجيات الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وشددت على أنه “يجب أيضًا فحصهم لمرض السكري من النوع 2 وارتفاع الكوليسترول في الدم وتطبيق نظام تمارين ونظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين”.

وفي حين أن هذه هي الدراسة الأولى التي تربط اكتئاب الحمل بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد الولادة، فإن الآثار السلبية للاكتئاب على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام موثقة جيدًا.

وأظهرت الدراسات أن الرجال والنساء المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من حياتهم.

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب والأوعية الدموية بعد الولادة ارتفاع ضغط الدم الحملي اكتئاب الحمل

مواد ذات صلة

المزيد
منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالة «مو» الجديدة من فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالة «مو» الجديدة من فيروس كورونا

١٢:١٦ ص، الخميس، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١
آلام الوجه المفاجئة تنذر بالتهاب العصب الخامس

آلام الوجه المفاجئة تنذر بالتهاب العصب الخامس

٠٤:٥٥ م، الخميس، ٠٧ مايو ٢٠١٥
7 عادات تحافظ على وزنك

7 عادات تحافظ على وزنك

٠٣:٤٧ م، الأثنين، ٢٣ مارس ٢٠١٥
ابتكار «لصقة أيبوبروفين» لحماية المعدة والجهاز الهضمي

ابتكار «لصقة أيبوبروفين» لحماية المعدة والجهاز الهضمي

٠٧:١٦ م، الخميس، ١١ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *