اليوم.. اختفاء علامة التوثيق الزرقاء من موقع تويتر

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تختفي بنهاية اليوم علامة التوثيق الزرقاء من موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها منصة تويتر لأصحاب العلامات الزرقاء القديمة للاحتفاظ بها مجانًا.

ومع نهاية المهلة المحددة، سيتم إزالة علامة التوثيق الزرقاء من الحساب، ما لم يقم صاحبه بدفع لاشتراك الشهري المحدد بـ 8 دولارات مقابل الاحتفاظ بالعلامة، وفقًا لـ «سكاي نيوز».

يذكر أن إيلون ماسك قد أعلن في وقت سابق، أن الموعد النهائي لبقاء العلامة الزرقاء المجانية على حسابات المنصة هو 20 أبريل الجاري.

إزالة علامة التوثيق

وعلق الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد على ذلك بقوله “إن تويتر تعتزم من تاريخ 1 أبريل (بعد أسبوع) إزالة التوثيق عن جميع الحسابات في تويتر (اللي تم توثيق حساباتهم سابقاً كمشاهير وأشخاص معروفين)”.

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وتابع عبدالعزيز الرشيد “من يريد الاحتفاظ بعلامة التوثيق (العلامة الزرقاء) يشترك في خدمة تويتر بلو”.

وفي وقت سابق، كشفت تقاري رأن تويتر تعتزم فرض رسوم على مستخدميها مقابل خدمة شهيرة لتأمين الحسابات، بحسب ما كشفته تقارير صحفية عالمية.

المصادقة الثنائية: وأفاد تقرير منشور عبر موقع “جادجيتس 360” أن تويتر تنوي فرض رسوم على مستخدميها مقابل تفعيل خدمة المصادقة الثنائية على تسجيل الدخول للحساب القائمة على الرسائل النصية القصيرة. وتُستخدم خدمة المصادقة الثنائية لإضافة المزيد من الأمان للحسابات، حيث يمكن لمستخدمي “تويتر بلو” فقط حاليًا استخدام الخدمة. وفي التفاصيل منحت تويتر مهلة 30 يومًا لإزالة المصادقة الثنائية باستخدام الرسائل النصية القصيرة من إعدادات حساباتهم. اقرأ أيضا: تويتر يعتزم فرض رسوم جديدة مقابل هذه الخدمة ونوهت الشركة أن قرارها يعود إلى أن إدارة الشركة تخشى إساءة استخدام التقنية من قبل عدد من المستخدمين.

باستثناء خدمة بلو.. تويتر يزيل علامة التوثيق بدءًا من هذا الموعد