بدأتها نيويورك.. عيد الفطر عطلة للمدارس في مدن أمريكية

تواصل – فريق التحرير:

أقرت عدة مدن وولايات أمريكية عطلة في بعض المدارس العامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي يأتي في الأول من شهر شوال بحسب التقويم الهجري.

6 ملايين مسلم في أمريكا

ولا توجد أرقام رسمية تكشف أعداد المسلمين في الولايات المتحدة، إلا أن التقديرات تقول إنه يوجد 3 إلى 6 ملايين مسلم.

فيما يقول مركز بيو للأبحاث أن عددهم لا يتجاوز الـ4 ملايين شخص، حيث يعتبرون جزءًا مهمًا من المجتمع الأمريكي.

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عيدا الفطر والأضحى ضمن أيام العطل المدرسية

وفي عام 2015 قرر عمدة مدينة نيويورك السابق، بيل دي بلازيو إضافة عيدي الفطر والأضحى ضمن أيام العطل المدرسية، لتصبح بذلك أول مدينة أمريكية تقرر ذلك.

وأشاد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حينها بالمبادرة، التي اعتبرها “وسيلة لتذكير كل أمريكي بأهمية احترام جميع الديانات والمعتقدات”، معتبرًا أنها تمثل “اعترافًا بالتنوع والطابع الشمولي اللذين يضيفان إلى ثراء الأمة الأمريكية.

وبعد هذا القرار بدأت العديد من المدن الأمريكية في إضافة عطلة عيد الفطر أو الأضحى أو كليهما إلى قائمة أيام العطلات.

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مقاطعات تضيف عيد الفطر إلى أيام العطلات

ووافقت عدة مقاطعات على إضافة عطلة عيدي الفطر والأضحى في المدارس العامة، ومنها:

– مقاطعات أرلينغتون ولاودن في ولاية فيرجينيا في عام 2020.

– ومقاطعة فيرفاكس في ولاية فيرجينيا في عام 2022.

– مقاطعة سانت بول في مينيسوتا.

– مقاطعة فيرفيلد في كونتيكت.

– مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا.

– العديد من المقاطعات داخل ولايات ميشغان ونيوجيرسي وماساتشوستس.

وذلك وفقًا لـ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”، الذي أكد أن بعضها دخل حيز التنفيذ في 2023.

وقال مدير منظمة “كير” مينيسوتا، جيلاني حسين في بيان سابق إن “جميع الطلاب يستحقون احترام معتقداتهم الدينية وأعيادهم من قبل مدرسيهم”.

فيما أشار حسن عوض من منظمة “كير” كونيتيكت إلى أنه بسبب هذه القرارات “يمكن للطلاب المسلمين الاحتفال بعطلتهم مع العائلة من دون الحاجة لتفويت تعليمهم”.

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11 عطلة فيدرالية

وحدد الكونجرس الأمريكي 11 عطلة فيدرالية تعتبر ملزمة للجميع على المستوى الفيدرالي والمحلي.

وتضم هذه الأيام: رأس السنة الميلادية، ذكرى ميلاد مارتن لوثر كينغ، يوم الرؤساء أو عيد ميلاد واشنطن، يوم الذكرى، يوم الحرية “جونتينث”، يوم الاستقلال، عيد العمال، يوم كولمبوس، يوم المحاربين القدامى، عيد الشكر، يوم عيد ميلاد المسيح.

وفي عام 2015 وقع أكثر من 127 ألف شخص في الولايات المتحدة على عريضة عبر منصة “نحن الشعب”، طالبت بإضافة الأعياد الدينية الإسلامية ضمن أيام العطلات السنوية للمدارس.

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