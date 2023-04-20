معرض في المسجد النبوي.. 30 مخطوطة تتجاوز عمر أقدمها خمسة قرون

تواصل – واس:

تحفٌ فنية مميزة، وحرف يدوية ثمينة يستعرضها معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي تحكي تراثًا فنيًّا عظيمًا، أقيم عليه العديد من الدراسات لفَهم الثقافة العربية والإسلامية.

معرض نوادر المخطوطات بالمسجد النبوي

ويستعرض معرض نوادر المخطوطات بالمسجد النبوي من خلال أقسامه المختلفة جانبًا من هذه الآثار والنوادر، كالنقوش على المواد الصلبة والخدوش الكتابية خلال مراحل تطور الكتابة عبر العصور.

يضم المعرض قاعتين لعرض المخطوطات

وصمم معرض نوادر المخطوطات بأسلوب حديث ملائم لما يحتويه من نوادر، حيث يضم المعرض قاعتين يتم من خلالها عرض المخطوطات على حائط جداري شفاف بشكل منظم ومريح للعين بحيث تكون محفوظة من التلف.

المعرض يضم 30 مخطوطًة من أقدم المخطوطات

ويضم المعرض 30 مخطوطًة من أقدم المخطوطات، ويعود أقدم مخطوط فيها لعام 578هـ.

ويوجد في المعرض أسطح الكتابة القديمة التي كانت تدون عليها العلوم قديمًا كالعظام والجلود والأخشاب والحجارة.

31 نوعًا من أدوات الكتابة

ويبلغ عددها 15 مادة للكتابة، بالإضافة إلى 31 نوعًا من أدوات الكتابة كالمحابر والأقلام وحافظات الأقلام وأدوات المداد والألوان وغيرها من المواد التي تستخدم في تزيين وتلوين المخطوطات.

ويهدف المعرض إلى إبراز دور وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في حفظ التراث الإسلامي والعناية به، والدور الذي قامت به المخطوطات الإسلامية عبر التاريخ في حفظ العلوم ونشره.

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وذلك من خلال عرض نماذج من نوادر المخطوطات الإسلامية في شتى العلوم والفنون، وتعريف الزوار بطرق التدوين والكتابة قديمًا.

وتقوم إدارة معرض نوادر المخطوطات باستقبال زواره يوميًا، خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

يأتي ذلك ضمن جهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في إثراء تجربة الزوار خلال فترة زيارتهم للمسجد النبوي، حيث هيأت كوادر مدربة لاستقبال الزوار وخدمتهم وتعريفهم بمقتنيات المعرض وما يحتويه من نوادر.