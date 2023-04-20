دراسة: هذا النظام الغذائي يقلل مخاطر الإجهاض بنسبة كبيرة

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توصلت دراسة إلى أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يقلل من فرص الإجهاض بنسبة تصل إلى 61 في المائة.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض والحبوب واجهن خطر إجهاض أقل مقارنة بغيرهن.

في حين واجهت اللواتي اتبعن نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة المصنعة – مثل العديد من حبوب الإفطار والأطعمة السريعة وأي شيء تم تغييره عن حالته الطبيعية – مخاطر مضاعفة.

الأطعمة المضادة للالتهابات

ووفقًا للخبراء، فإن الأطعمة المضادة للالتهابات وتلك الغنية بمضادات الأكسدة – الموجودة عادة في الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة – يمكن أن تساعد في الحفاظ على حمل صحي.

وفي الوقت نفسه، فإن تلك المعروف أنها تسبب الالتهابات – مثل اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض، تزيد من خطر الإجهاض.

وقام باحثون في جامعة برمنجهام بتمويل من شركة تومي بتحليل 20 دراسة شملت أكثر من 60 ألف امرأة، والتي استكشفت عادات الأكل في الأشهر التي سبقت الحمل وبعده بوقت قصير.

ووجدت المراجعة أنه بالمقارنة مع الاستهلاك المنخفض، فإن تناول كميات كبيرة من الفاكهة كان مرتبطًا بانخفاض بنسبة 61 في المائة في مخاطر الإجهاض.

وتراجعت مخاطر الإجهاض لدى اللواتي تناولن الخضروات بنسبة 41 في المائة، مقارنة باللواتي تناولن كميات أقل.

في حين أدت منتجات الألبان إلى تراجع الإجهاض بنسبة 37 في المائة، و33 في المائة لمن يتناولون الحبوب، و19 في المائة للمأكولات البحرية والبيض.

ونظر الباحثون أيضًا في ما إذا كانت الأنواع الغذائية المحددة مسبقًا، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط أو حمية الخصوبة، يمكن أيضًا ربطها بمخاطر الإجهاض.

غير أنهم لم يتمكنوا من العثور على دليل على أن اتباع أي من هذه الحميات يقلل أو يزيد من المخاطر.

أطعمة صحية

ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي كامل يحتوي على أطعمة صحية بشكل عام، أو الأطعمة الغنية بمصادر مضادات الأكسدة، وانخفاض الأطعمة المسببة للالتهابات أو مجموعات الأطعمة غير الصحية قد يرتبط بتقليل مخاطر الإجهاض لدى النساء.

ويرتبط اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة بمضاعفة مخاطر الإجهاض، وفقًا للنتائج التي توصلت إليها مجلة “الخصوبة والعقم”.

قالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة يلين تشونج: “هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تثبت أن تغييرات نمط الحياة – بما في ذلك التغييرات في النظام الغذائي ، والإقلاع عن التدخين وعدم شرب الكحول – قبل الحمل وفي المراحل المبكرة من الحمل – قد يكون لها تأثير”.

وأضافت، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”: “نحن نشجع الأزواج بشدة على النظر في أهمية اتخاذ خيارات نمط حياة إيجابية عند التخطيط لعائلة، والاستمرار في هذه الخيارات الصحية طوال فترة الحمل وما بعدها”.

وأشارت إلى أنه “من خلال معرفة أن خيارات نمط الحياة الإيجابية يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في الحد من مخاطر الإجهاض، يمكن للأزواج الشعور بالقدرة على تحمل مسؤولية صحتهم وصحة أطفالهن”.