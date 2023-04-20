الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
الوضع يتدهور.. “الصحة العالمية” تدعو لإعلان هدنة إنسانية بالسودان فورًا
اليوم.. اختفاء علامة التوثيق الزرقاء من موقع تويتر
بدأتها نيويورك.. عيد الفطر عطلة للمدارس في مدن أمريكية
دراسة: هذا النظام الغذائي يقلل مخاطر الإجهاض بنسبة كبيرة
احذر.. هذه المشروبات تزيد خطر الوفاة المبكرة لمرضى السكري
شاهد.. الأمطار تتساقط على الطائف والسيول نجري بين البدايع ورياض الخبراء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الوضع يتدهور.. “الصحة العالمية” تدعو لإعلان هدنة إنسانية بالسودان فورًا

الوضع يتدهور.. “الصحة العالمية” تدعو لإعلان هدنة إنسانية بالسودان فورًا

الوضع يتدهور.. “الصحة العالمية” تدعو لإعلان هدنة إنسانية بالسودان فورًا
٠٣:٤١:٥٣ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بعد تدهور الأوضاع، دعت منظمة الصحة العالمية، جميع الأطراف في السودان إلى إعلان هدنة إنسانية في أقرب وقت.

330 وفاة و1207 إصابات

وأكدت أنها رصدت مقتل ما لا يقل عن 330 شخصا و1207 إصابات آخرين جراء الاشتباكات في السودان.

وأشارت إلى أن 52 مستشفى من أصل 74 في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة، مع تعرض 9 مستشفيات للقصف خلال الاشتباكات.

صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع

وأعلن الهلال الأحمر السوداني، اليوم الخميس، أنه يواجه صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع.

الجثث ملقاة في شوارع الخرطوم

وأوضح الصليب الأحمر، أن الجثث ملقاة في شوارع الخرطوم داعيًا الأطراف المتنازعة على السماح بوصول المساعدات.

فيما أعلنت الأمم المتحدة أنه تدرس كيفية تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في السودان، مؤكدة أن القتال بالسودان سيلقي بملايين آخرين في دائرة المجاعة.

اقرأ أيضًا:

اشتباكات السودان.. احتدام المعارك بمحيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة بالخرطوم

يأتي هذا في وقت دعا فيه سفراء المملكة والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أطراف النزاع السودانية لوقف القتال.

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان الخرطوم السودان الصحة العالمية الطائرات العسكرية القوات المسلحة السودانية الهدنة حميدتي عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
المسند: توقعات باستمرار الأجواء الباردة حتى نهاية الشهر الجاري

المسند: توقعات باستمرار الأجواء الباردة حتى نهاية الشهر الجاري

٠٨:٢٧ ص، الثلاثاء، ١٣ ديسمبر ٢٠١٦
الداخلية: نتبادل معلومات أمنية مع ألمانيا لتعقب عناصر «داعش»

الداخلية: نتبادل معلومات أمنية مع ألمانيا لتعقب عناصر «داعش»

١٠:٢٢ م، الأثنين، ٠٨ أغسطس ٢٠١٦
صحة وطاقة.. ابدأ يومك بتفاحة كبيرة بدلاً من فنجان قهوة

صحة وطاقة.. ابدأ يومك بتفاحة كبيرة بدلاً من فنجان قهوة

٠٧:٥٧ ص، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
مدير “صحة” مجلس التعاون: لا مخاوف من فيروس “إيبولا”

مدير “صحة” مجلس التعاون: لا مخاوف من فيروس “إيبولا”

٠٢:١٦ م، السبت، ٠٢ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *