الوضع يتدهور.. “الصحة العالمية” تدعو لإعلان هدنة إنسانية بالسودان فورًا

تواصل – فريق التحرير:

بعد تدهور الأوضاع، دعت منظمة الصحة العالمية، جميع الأطراف في السودان إلى إعلان هدنة إنسانية في أقرب وقت.

330 وفاة و1207 إصابات

وأكدت أنها رصدت مقتل ما لا يقل عن 330 شخصا و1207 إصابات آخرين جراء الاشتباكات في السودان.

وأشارت إلى أن 52 مستشفى من أصل 74 في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة، مع تعرض 9 مستشفيات للقصف خلال الاشتباكات.

صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع

وأعلن الهلال الأحمر السوداني، اليوم الخميس، أنه يواجه صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع.

الجثث ملقاة في شوارع الخرطوم

وأوضح الصليب الأحمر، أن الجثث ملقاة في شوارع الخرطوم داعيًا الأطراف المتنازعة على السماح بوصول المساعدات.

فيما أعلنت الأمم المتحدة أنه تدرس كيفية تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في السودان، مؤكدة أن القتال بالسودان سيلقي بملايين آخرين في دائرة المجاعة.

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يأتي هذا في وقت دعا فيه سفراء المملكة والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أطراف النزاع السودانية لوقف القتال.