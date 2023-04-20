قبل العيد.. أحدث الخصومات والعروض في هذه المتاجر الكبرى

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بدأت السلاسل الغذائية الكبرى في الإعلان عن عروض جيدة لجذب المزيد من الزبائن خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأصبح التنافس شديدا جدا بينهم.

أسواق بنده

1- تخفيض على شيكولاتة 2 أصابع كيت كات والتي تتوفر بسعر 22.95 ريال بدلًا من 30.95 ريال .

2- تخفيض على شيكولاتة بالبندق ميلنز وشيكولاتة بالكراميل جالاكسي عدد 2 علبة بسعر 18.95 ريال بدلًا من 37.90 ريال .

3- علبة كب كيك لوزين 30 قطعة بسعر 9.95 ريال بدلًا من 13 ريال.

4- شوكولاتة مشكلة وزن 500 جرام عدد 2 قطعة بسعر 39.95 ريال بدلًا من 89.90 ريال .

5- كراكرز حلقات الجبنة إل بي وزن 80 جرام عدد 2 حبة بسعر 15.95 ريال بدلًا من 19.90 ريال .

6- فشار جولي تايم وزن 255 جرام بسعر 9.95 ريال بدلًا من 15.25 ريال .

7- مكسرات مملحة ومحمصة السنبلة وزن 250 جرام بسعر 15.50 ريال بدلًا من 37.95 ريال.

8- قراميش الذرة بيوقلز وزن 125 جرام عدد 3 قطعة بسعر 17.50 ريال بدلًا من 26.85 ريال .

عروض كارفور

1- مظلة قابلة للطي حجم 3 متر*3 متر بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال سعودي.

2- خيمة سفاري كانفاس تكفي لعدد 8 أفراد بسعر 209 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

3- سرير هوائي مع وسادة ومنفاخ بسعر 59 ريال بدلًا من 89 ريال.

4- كرسي رحلات قابل للطي بسعر 45 ريال بدلًا من 89 ريال .

5- طقم مجلس حديقة عدد 5 قطع بسعر 1629 ريال بدلًا من 2299 ريال .

6- طقم عدد 6 كراسي مع طاولة معدنية للحديقة بسعر 999 ريال بدلًا من 1999 ريال.

7- طقم جلوس عدد 6 قطع تتوفر بسعر 899.95 ريال بدلًا من 1899 ريال .

أسواق العثيم

1- تخفيض على خلاط مولينكس مع مطحنة، حيث تتوفر بسعر 99 ريال بدلًا من 199 ريال.

2- تخفيض على قطاعة خضار مولينكس، حيث تتوفر بسعر 94 ريال بدلًا من 199 ريال.

3- عرض على جوال آيفون 13 حجم 128 جيجا، حيث يتوفر بسعر 2799 ريال.

4-عرض على جوال اونر اكس 17 اي، حيث يتوفر بسعر 499 ريال .

5- تستطيع الحصول على جوال ايفون 11 حجم 128 جيجا بسعر 1799 ريال.

6- تستطيع الحصول على جوال ايفون 14 ماكس حجم 256 جيجا بسعر 4899 ريال.

رسائل توعوية

في سياق متصل، نشرت “أمانة جازان” عدة رسائل توعوية تمثلت بمجموعة نصائح مهمة ينبغي مراعاتها، منها:

-مراجعة تاريخ الإنتهاء

-التأكد من عدم تغير الخواص الطبيعية للحلوى

-التأكد من أن جميع الحلويات مغلفة جيدة

-التأكد من سلامة الحلويات قبل شرائها واتباع العاملين بالاشتراطات الصحية.

الحلويات مصنوعة من السكر

وبشكل عام، تحذر وزارة الصحة من أن الحلويات مصنوعة من السكر، بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى حسب نوع الحلوى مثل المواد الدهنية والمواد الملونة والنكهات الاصطناعية.

وتنحصر القيمة الغذائية للحلويات في كونها مصدرًا كبيرًا للطاقة، ولا تمد الجسم بالعناصر الغذائية الأخرى مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، ما عدا الشكولاته التي تحتوي على قدر من البروتينات في الحليب.

لذا نصحت بأنه لابد من استهلاكها بشكل معقول؛ لتجنب الآثار الضارة المترتبة على سوء استهلاكها.

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