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شاهد.. الأمطار تتساقط على الطائف والسيول نجري بين البدايع ورياض الخبراء
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تبدأ اليوم.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على بعض المناطق لمدة 24 ساعة

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شاهد.. الأمطار تتساقط على الطائف والسيول نجري بين البدايع ورياض الخبراء

شاهد.. الأمطار تتساقط على الطائف والسيول نجري بين البدايع ورياض الخبراء

شاهد.. الأمطار تتساقط على الطائف والسيول نجري بين البدايع ورياض الخبراء
٠٢:٥٠:٤٦ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقطت اليوم الخميس، أمطار غزيرة وبردية بني سعد جنوب الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول وادي الرمة بين البدايع ورياض الخبراء بمنطقة الرياض.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول في هذه المناطق

 تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

 كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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