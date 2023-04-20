شاهد.. الأمطار تتساقط على الطائف والسيول نجري بين البدايع ورياض الخبراء

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقطت اليوم الخميس، أمطار غزيرة وبردية بني سعد جنوب الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول وادي الرمة بين البدايع ورياض الخبراء بمنطقة الرياض.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

🔴 فيديو

امطار وبردية بني سعد

جنوب #الطايف_الان

الخميس ٢٩ رمضان ١٤٤٤هـ

20 إبريل 2023م

من | سمير الزهراني

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. pic.twitter.com/Vj5ofzws9N — طقس (@tqqs) April 20, 2023

جريان السيول في هذه المناطق

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

🔴 فيديو

سيول #وادي_الرمة

بين البدايع ورياض الخبراء

الخميس ٢٩ رمضان ١٤٤٤هـ

20 إبريل 2023م

من | عبدالله الجردان

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. pic.twitter.com/NNONzvyQ66 — طقس (@tqqs) April 20, 2023

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.