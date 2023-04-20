اشتباكات السودان.. احتدام المعارك بمحيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة بالخرطوم

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احتدمت، ظهر اليوم الخميس، المعارك والاشتباكات في محيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة وسط العاصمة السودانية.

وكثفت قوات الدعم السريع انتشارها بمدينة الخرطوم بحري وفي منطقة حلة حمد المطلة على القصر الرئاسي.

اشتباكات دامية بكردفان جنوبي السودان

واندلعت اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جنوبي السودان.

مقتل 9 أطفال على الأقل وجرح أكثر من 50

وكشفت “اليونيسف” مقتل 9 أطفال على الأقل وجرح أكثر من 50 في الاشتباكات الجارية في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

ودعت منظمة الصحة العالمية، كل الأطراف بالسودان لاستراحة إنسانية لإتاحة المجال لإجلاء المحاصرين وإغاثة المدنيين.

عجز كبير في الأطقم الطبية

وأكدت نقص حاد بإمدادات المياه والوقود في المنشآت الصحية ومحطات مياه عديدة في الخرطوم توقفت عن العمل، وذلك مع عجز كبير في الأطقم الطبية وإمدادات الأوكسجين وأكياس الدم في مستشفيات الخرطوم.

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وطالب مستشار الأمن القومي الأمريكي، طرفي الصراع في السودان لوقف الأعمال العدائية فورًا.

وفي تصريحات لصحيفة فايننشيال تايمز، كشف قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن “حميدتي” كان يسعى للاستيلاء على السلطة، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من قوات الدعم السريع خرج عن السيطرة.