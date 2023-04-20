بيان عاجل من سفارة المملكة في فرنسا.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في فرنسا، اليوم الخميس، بيانًا عاجلًا لجميع المواطنين بشأن إجازة عيد الفطر المبارك.

السفارة مغلقة لإجازة عيد الفطر

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تود التنويه بأنها ستكون مغلقة لإجازة عيد الفطر اعتبارًا من يوم الجمعة 2023/04/21م إلى يوم الاثنين 2023/04/24م.

السفارة تستأنف العمل يوم الثلاثاء

وأضافت أنها، “تستأنف العمل يوم الثلاثاء 2023/04/25م، وللحالات الطارئة يمكن الاتصال بأرقام السفارة، مع أطيب التمنيات للجميع وكل عام وأنتم بخير”.

تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال

مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 4 / 2023م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه،

وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.