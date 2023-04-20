احذر.. هذه المشروبات تزيد خطر الوفاة المبكرة لمرضى السكري

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حذرت دراسة جديدة من أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا أو عصير الليمون بانتظام على الماء أو الشاي يزيد خطر الوفاة المبكرة لمرضى السكري من النوع الثاني.

الدراسة التي أجراها باحثون في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة بالولايات المتحدة، هي أول فحص واسع النطاق للعلاقة بين استهلاك المشروبات والوفاة المبكرة أو أمراض القلب والأوعية الدموية لمرضى السكري من النوع الثاني.

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قال المؤلف الرئيسي تشي صن، الأستاذ المشارك في أقسام التغذية وعلم الأوبئة: “المشروبات عنصر مهم في نظامنا الغذائي، ويمكن أن تختلف الجودة بشكل كبير”.

وأضاف: “قد يستفيد الأشخاص المصابون بالسكري بشكل خاص من شرب المشروبات الصحية – لكن البيانات كانت قليلة”.

وتابع: “تساعد هذه النتائج في سد تلك الفجوة المعرفية وقد تُعلم المرضى والقائمين على رعايتهم بالنظام الغذائي وإدارة مرض السكري”.

خلال الدراسة، قام الباحثون بتحليل أكثر من 18 عامًا من البيانات الصحية من 9 آلاف و252 امرأة و3آلاف و519 رجلاً، تم تشخيصهم جميعًا بمرض السكري من النوع الثاني.

أبلغ المشاركون كل بضع سنوات عن المشروبات التي يستهلكونها يوميًا.

المشروبات المحلاة بالسكر

وتشمل المشروبات المحلاة بالسكر:

-المشروبات الغازية

-عصير الفاكهة

-عصير الليمون.

في حين تشمل المشروبات المحلاة صناعيًا:

-العصير

-القهوة

-الشاي

-حليب البقر قليل الدسم

-حليب البقر كامل الدسم

-الماء العادي.

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خطر المشروبات السكرية

قال باحثون إنه مع كل حصة يومية إضافية من مشروب سكري، كانت هناك زيادة بنسبة 8 في المائة في جميع أسباب الوفيات. وانخفضت النسبة لدى أولئك الذين يتناولون المشروبات الصحية بانتظام.

وانخفض الرقم بنسبة 18 في المائة لجميع أسباب الوفيات و20 في المائة لأمراض القلب والأوعية الدموية عندما استبدل مرضى السكري من النوع الثاني مشروبًا واحدًا يوميًا بالقهوة.

وانخفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 16 في الماء للشاي والماء، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

قال صن: “يجب أن ينتقي الأشخاص المصابون بداء السكري كيف يحافظون على رطوبتهم”.

وأضاف: “التحول من المشروبات المحلاة بالسكر إلى المشروبات الصحية سيجلب فوائد صحية”.

وبين البالغين المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، ترتبط القهوة والماء العادي والحليب قليل الدسم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة المبكرة.

في حين، جاءت النتائج معاكسة عند الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر، وفقًا للدراسة.