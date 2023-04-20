تبدأ اليوم.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على بعض المناطق لمدة 24 ساعة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من هطول أمطار على بعض المناطق ابتداءً من الساعة 3 مساءً.

حالة مطرية مستمرة لمدة 24 ساعة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية تبدأ اليوم الخميس وتستمر – بمشيئة الله – لمدة 24 ساعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة

ونبه المركز من أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة والحناكية والمهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية المتوقعة تستمر حتى الساعة السادسة من اليوم الخميس.

أمطار وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة

كما نبَّه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مبينًا أن الحالة تستمر – حتى العاشرة مساءً.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

ونوه لفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد.

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وجريان السيول على محافظات الحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة العاشرة مساءً.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول في هذه المناطق

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

في الوقت نفسه، كشف المركز الأرصاد، عن أهم الإرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول في مناطق مختلفة من المملكة.

أهم الإرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أهم الإرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول، هي:

1 – تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

2 – البقاء في المنزل حفاظًا على السلامة ومتابعة الأحوال الجوية.

3 – عند حدوث الصواعق الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الجوال.

4 – ضرورة الالتزام بالتحذيرات الرسمية، والصادرة عن الجهات المسؤولة.

وشدد على أنه نظرًا للتقلبات التي تشهدها معظم مناطق المملكة، من هطول أمطار وجريان السيول فلابد من الحرص على إتباع الإرشادات الصادرة عن جهات الاختصاص.

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