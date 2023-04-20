رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة السوق المالية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي
1 – مستشار – مركز الوثائق والمحفوظات
* المؤهلات والخبرات:
– الدرجة العلمية: دكتوراه
– التخصص: اللغة العربية
– الخبرة: لا تقل عن 10 سنوات في الأسواق المالية في السعودية
2 – مستشار – إدارة التزام مؤسسات السوق
* المؤهلات والخبرات:
– أن تكون شهادته صادرة من وزارة التعليم في المملكة.
– خبرة 15 سنة دراسية عليا في مجال التنسيق والإشراف المالي.
– أن يكون حاصلاً على درجة ويفضل الماجستير في “إدارة أعمال ، مالية ، محاسبة”.
طريقة التقديم
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 13 أبريل 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).