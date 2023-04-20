رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

1 – مستشار – مركز الوثائق والمحفوظات

* المؤهلات والخبرات:

– الدرجة العلمية: دكتوراه

– التخصص: اللغة العربية

– الخبرة: لا تقل عن 10 سنوات في الأسواق المالية في السعودية

2 – مستشار – إدارة التزام مؤسسات السوق

* المؤهلات والخبرات:

– أن تكون شهادته صادرة من وزارة التعليم في المملكة.

– خبرة 15 سنة دراسية عليا في مجال التنسيق والإشراف المالي.

– أن يكون حاصلاً على درجة ويفضل الماجستير في “إدارة أعمال ، مالية ، محاسبة”.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 13 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).