الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠١:٠٤:٢٢ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

1 – مستشار – مركز الوثائق والمحفوظات

* المؤهلات والخبرات:

– الدرجة العلمية: دكتوراه

– التخصص: اللغة العربية

– الخبرة: لا تقل عن 10 سنوات في الأسواق المالية في السعودية

2 – مستشار – إدارة التزام مؤسسات السوق

* المؤهلات والخبرات:

– أن تكون شهادته صادرة من وزارة التعليم في المملكة.

– خبرة 15 سنة دراسية عليا في مجال التنسيق والإشراف المالي.

– أن يكون حاصلاً على درجة ويفضل الماجستير في “إدارة أعمال ، مالية ، محاسبة”.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 13 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الأسواق المالية الرياض هيئة السوق المالية وزارة التعليم وظائف شاغرة

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