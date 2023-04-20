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تصدر هاشتاق “ليلة 29” الترند في المملكة، اليوم الخميس، فيما ودع مغردون آخرون ليلة وترية في الشهر الفضيل.

وقال مغردون إنهم سعداء بقيام آخر يوم في التراويح، أمس، وذلك في حال كان العيد غدًا الجمعة.

ودعا مغرد آخر: “اللهم اجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً”.

ليلة القدر

وأضاف آخر: “الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ، الحمدلله على الصيام والقيام، اللهمّ اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر، اللهمّ إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار”.

وتابع ثالث: “نستودعك يا الله دعوات رجوناها طوال شهرك المبارك، ونستودعك أحلامنا وآمالنا أن تحققها لنا، وحياتنا أن تجعل فيها ما هو خير لنا، ونستودعك يا الله سجودنا، اللهم اجعل آخر ليلة في رمضان هي بداية حياة جديدة لنا ونهاية لأحزاننا وهداية لطريقنا وعوض لخيباتنا يالطيفْ”.

وقالت مغردة: “اللهم أنَت ربِّي، لا يخفى عليك ما في قلبي، فاللهم طمأنينة منك، وغنى بك.. يارب أعوذ بك من ضيقة القلب، وشعور لا يُشكى ولا يفهم.. اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم، ولا تجعلني أشكي لمن لا يخشى عليّ من حزني.. اللهم إني أُفوض دنياي كلها إليك.

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